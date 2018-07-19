Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye’nin en eğlenceli çocuk festivali 20 Temmuz Cuma akşamı başlıyor.Konya Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği...

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye’nin en eğlenceli çocuk festivali 20 Temmuz Cuma akşamı başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği Konya Çocuk Film Festivali başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleceğimiz olan çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Konya Çocuk Film Festivali de çocuklarımızın hem eğleneceği hem de faydalı eserler izleyerek bilim gösterileri ve atölye çalışmalarına katılacağı önemli bir etkinlik. Festivale geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi bekliyoruz. Festival süresince çocuk coşkusunun ve gülen yüzlerin her ailede bir neşe kaynağı olmasını temenni ediyor, bütün çocuklarımızı ve ailelerimizi festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Onlarca sürpriz çocukları bekliyor

Konya Çocuk Film Festivalinde çok sayıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film karakterleri Emiray, Niloya, Harika Kanatlar, Elifin Düşleri ve Heidi Tiyatrosu, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, animasyon atölyesi, ücretsiz sinema ve lunapark biletleri, çocuk oyunları, çok sayıda sürpriz hediye ve ikramlar yer alıyor. Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında M1 Konya Alışveriş Merkezi ve Avşar Sinema Salonlarında gerçekleştirilecek festivalin açılışı 20 Temmuz Cuma günü 18.00’da yapılacak. Festival, 21 Temmuz ve 22 Temmuz tarihlerinde 11.00-22.00 saatleri arası misafirlerini ağırlayacak.