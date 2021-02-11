KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2021 Perşembe 11:07

Konya Ereğli Haberleri İçin Güvenilir Kaynak

Yerel bir haber sitesinden beklentileriniz nelerdir? Bölgedeki sıcak gelişmeleri anında duyurması mı? Bölgenin sorunlarını açık yüreklilikle dile getirmesi mi?

Konya Ereğli Haberleri İçin Güvenilir Kaynak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya Ereğli haberleri denilince akla gelen ilk adres olma özelliğini taşıyan Ereğli Metro bağımsız ve güvenilir habercilik anlayışı ile bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yerel Ereğli Haber Sitesi

Yerel bir haber sitesinden beklentileriniz nelerdir? Bölgedeki sıcak gelişmeleri anında duyurması mı? Bölgenin sorunlarını açık yüreklilikle dile getirmesi mi? Halkın duygu ve düşüncelerine sayfalarında yer vermesi mi?  Yoksa bölgenin yurt çapında tanınması için etkin bir rol oynaması mı?

Yılların getirdiği deneyim, tarafsız habercilik anlayışı ve haberciliğe başladıkları ilk gündeki tutku ve heyecanı hiç kaybetmeyen profesyonel ekibiyle Ereğli Metro yukarıda sıraladığımız tüm beklentileri fazlasıyla karşılamak için canla başla çalışan bir Ereğli haber sitesidir.

Konya Ereğli haberleri içeriğimizin yanı sıra güncel Ereğli nöbetçi eczane listesi, hava durumu gibi bölgede yaşayanların her an ihtiyacı olabilecek önemli bilgilerin akışını da sağlayarak bir yerel medya kanalından beklenen memnuniyetle ve iş aşkıyla Ereğlilere sunuyoruz.

Sıcağı Sıcağına Ereğli Haberleri

Yaklaşık 150.000 kişilik nüfusuyla hem sosyal hem de ekonomik yönden bölgenin en önemli ilçeleri arasında yer alan Konya Ereğli muhteşem potansiyeli ile tüm Türkiye’nin dikkatini çeken bir bölgedir. Dolayısıyla sadece İç Anadolu’da değil tüm Türkiye’de bölgeyle ilgili gelişmeler takip edilmektedir. Bölgeye yapılan yatırımlar sayesinde ilçemiz büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.

Bölgeyle ilgili ulusal medyada yer alan ya da yer almayan tüm haberler Ereğli Metro aracılığıyla tüm dünyadan takipçilerine ulaşmaktadır. Siz memleketinizden çok uzaklarda olsanız da ilçemizde yaşananları anbean sitemizden takip edebilirsiniz. Üstelik Karapınar, Halkapınar, Ayrancı, Emirgazi gibi çevre ilçelerle ilgili gelişmeler de anlık olarak sitemiz üzerinden okurlarla buluşmaktadır.

Telefondan, tabletten ya da bilgisayardan kısacası internete erişiminiz olan her cihazdan ulaşabileceğiniz sitemiz Ereğli haberleri söz konusu olduğunda fark yaratan bir haber kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Bölgeyi ilgilendiren özel haberler, titizlikle hazırlanan özel dosyalar ve röportajlarla sitemiz adından tüm Türkiye’de bahsettiriyor.

Siz de dünyanın neresinde olursanız olun sadece bir tıkla güvenilir bir Ereğli haber sitesine ulaşmanın ve haberi kaynağından almanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağdan akan sular mesire alanını su altında bıraktı Dağdan akan sular mesire alanını su altında bıraktı
Kardeş şehir Arafat’tan Selçuklu’ya ziyaret Kardeş şehir Arafat’tan Selçuklu’ya ziyaret
KTO Karatay ile MÜSİAD Konya Şubesi arasında işbirliği KTO Karatay ile MÜSİAD Konya Şubesi arasında işbirliği
Başkan Özgüven, parkları inceledi Başkan Özgüven, parkları inceledi
Başkan Toru, örnek projenin işleyişini yerinde inceledi Başkan Toru, örnek projenin işleyişini yerinde...
Büyükşehir’den Akyokuş’a dev Türk bayrağı Büyükşehir’den Akyokuş’a dev Türk bayrağı
Seydişehir’de afet toplanma alanları belirlendi Seydişehir’de afet toplanma alanları belirlendi
Yapılandırmada ikinci taksit ödemesinde son gün 30 Kasım Yapılandırmada ikinci taksit ödemesinde son gün...
Milletvekili Esin Kara: “Konya havzası çölleşiyor” Milletvekili Esin Kara: “Konya havzası çölleşiyor”
Moritanyalı Belediye Başkanı’ndan Başkan Altay’a ziyaret Moritanyalı Belediye Başkanı’ndan Başkan Altay’a...
Beyşehir’de camiler temizleniyor Beyşehir’de camiler temizleniyor
Meram Uluırmak Evleri için son gün 30 Kasım Meram Uluırmak Evleri için son gün 30 Kasım
Başkan Altay: “Konyamızı geleceğe taşımak adına yoğun bir şekilde çalışacağız” Başkan Altay: “Konyamızı geleceğe taşımak...
Emniyet Müdürü Yaman, tecrübe paylaşımı programına konuk oldu Emniyet Müdürü Yaman, tecrübe paylaşımı programına...
Konya Valisi Toprak, KSO Meclisine konuk oldu Konya Valisi Toprak, KSO Meclisine konuk oldu
Yukarı Çık
banner711

Dağdan akan sular mesire alanını su altında...
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağlarının eteğinde bulunan Kuğulu Mesire Alanı, yağışların...

Haberi Oku