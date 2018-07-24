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24 Temmuz 2018 Salı 13:11

Konya Genç Mali Müşavirler Platformundan esnafa uyarı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, SGK borcu yapılandırmasında son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu belirtilerek, borcunu yapılandıranların istihdam teşviklerinden yararlanabileceğini ve yapılandırmadan yararlananlara borçlarından...

Konya Genç Mali Müşavirler Platformundan esnafa uyarı
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Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, SGK borcu yapılandırmasında son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu belirtilerek, borcunu yapılandıranların istihdam teşviklerinden yararlanabileceğini ve yapılandırmadan yararlananlara borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinin yapılmayacağını açıkladı.

Konya Genç Mali Müşavirleri Platformundan yapılan açıklamada, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanununun, 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığı belirtildi. SGK borcu yapılandırmasında son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek. Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle BAĞ-KUR borcu için müracaat edilmemesi halinde 31 Mayıs 2018 tarihi öncesi BAĞ-KUR hizmet ve borçları otomatik olarak silinecektir. Esnafımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar mutlaka yapılandırma müracaatlarını yapmaları gerekmektedir” denildi.
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