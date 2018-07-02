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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48

Konya ihracatı ilk 6 ayda Türkiye ortalamasından daha yüksek performans gösterdi

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın bu yılın ilk 6 ayında ihracatta gösterdiği performansı değerlendirdi.Konya’nın yılın ilk yarısında yüzde 13,6 ihracat artışıyla 867 milyon 160 bin dolar ihracat rakamına...

Konya ihracatı ilk 6 ayda Türkiye ortalamasından daha yüksek performans gösterdi
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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın bu yılın ilk 6 ayında ihracatta gösterdiği performansı değerlendirdi.

Konya’nın yılın ilk yarısında yüzde 13,6 ihracat artışıyla 867 milyon 160 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirten Başkan Kütükcü, “Konya, bu yıl tüm aylarda ihracat rakamlarını artırmayı başardı. Haziran ayında da yüzde 3’ün üzerinde artışla 130 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk yarısında ise yüzde 13.6 ihracat artışıyla, yüzde 7.4 olan Türkiye ortalamasından çok daha yüksek performans sergiledik. Tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarını şehrimizin ve ülkemizin ihracatına katkılarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah yıl sonunda 1.8 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız” dedi.

Açıklamasında Konya’nın yılın ilk yarısında bin 600’ün üzerinde firmasıyla dünyanın dört bir yanına ihracat yaptığını vurgulayan Kütükcü, şehrin ihracatında makine ve aksamları sektörünün liderliği koruduğu bilgisini paylaştı. Kütükcü, “İhracatımızın ilk sırasında yüzde 24’lük pay ve 208 milyon 802 bin dolarla makine ve aksamları sektörü ilk sırada yer alırken, otomotiv endüstrisi yüzde 19.27 pay ve 167 milyon 133 bin dolarla ikinci sıradaki yerini koruyor. Bu iki sektörümüz şehrimizin toplam ihracatının yüzde 43’ünü oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Savunma sanayinde yüzde 42.5 ihracat artışı

Son dönemlerde savunma sanayiyle ilgili yaşanan gelişmelere de değinen Kütükcü, Konya’nın ilk 6 ayda savunma ve havacılık sanayi ihracatını yüzde 42.5 artırmayı başardığını, böylece Türkiye’nin toplam savunma ve havacılık ihracatından aldığı payı yüzde 2.5’in üzerine çıkardığını aktardı. Kütükcü, “İnşallah Aselsan yatırımının hayata geçmesi ve sektörün kararlılığı ile birlikte, bu sektörde daha iyi yerlere geleceğiz” ifadesini kullandı.

Kütükcü, 2018’in ilk 6 ayında Konya’nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkeyi ise şu şekilde sıraladı: “Irak, Almanya, İtalya, Cezayir, Birleşik Devletler, Rusya Federasyonu, İran, Polonya, Mısır, Suudi Arabistan.”
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