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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:21

Konya iş dünyasından, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, MÜSİAD Konya Şubesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek verdi.Konya...

Konya iş dünyasından, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek
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Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, MÜSİAD Konya Şubesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek verdi.

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, MÜSİAD Konya Şubesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, enflasyonla mücadelenin maliyet artışı başta olmak üzere, işsizlikle ve yüksek faizle mücadele anlamı da taşıdığının altı çizildi.

Konya iş dünyasını temsil eden kurumlar tarafından yapılan açıklama, “Ülkemiz ekonomide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele başlatmıştır. Enflasyonla mücadele konusu ise, bu alanların en başında yer almaktadır. Biliyoruz ki, enflasyon ekonomideki en önemli tehdittir. Geçmişte uzun yıllar enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak, enflasyonun ekonomimizin nitelikli büyümesini nasıl sekteye uğrattığına pek çok defa şahitlik ettik. Dolayısıyla enflasyonun ekonomik dinamizmimizi yeniden sekteye uğratmasını engellemek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını çok anlamlı buluyor, bu mücadeleye tam destek veriyoruz. Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakârlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz. Konya iş dünyası; esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine, devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye’nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği verecektir. Bu topyekun kararlılıkla kamu, özel sektör ve tüketicilerle sağlanacak güçlü işbirliği ve koordinasyonla, zorlu sürecin geride bırakılacağına ve yeniden yüksek tempolu ve istikralı büyüme sürecine girileceğine inanıyoruz” denildi.
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