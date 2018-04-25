KONYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:34

Konya merkeze 1000 araç kapasiteli ikinci araç muayene istasyonu

AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Selçuklu ilçesinde havalimanına 6 kilometre uzaklıkta yapılacak olan yeni araç muayene istasyonunun Mayıs ayı ortalarında tamamlanacağını bildirdi.

Konya merkeze 1000 araç kapasiteli ikinci araç muayene istasyonu
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AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Selçuklu ilçesinde havalimanına 6 kilometre uzaklıkta yapılacak olan yeni araç muayene istasyonunun Mayıs ayı ortalarında tamamlanacağını bildirdi.

Bugün itibariyle Karatay, Ilgın, Karapınar, Çumra, Ereğli, Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde 8 noktada araç muayene istasyonu bulunduğunu ifade eden Altunyaldız, “Konya’da araç muayene istasyonları 2008 yılında hizmete girdi. O gün itibariyle Konya’da tescilli araç sayısı 320 bindi ve bu araçların yarısı yıllık muayene edilmekteydi. Bugün geldiğimiz noktada şehrimizde tescilli araç sayısı 750 bini geçti ve yıllık 285 bin araç muayene istasyonlarında muayene oluyor. Artan ihtiyacın karşılanması anlamında özellikle merkez ilçemiz Karatay’da sıkıntılar yaşanıyordu. Bugün itibariyle Karatay araç muayene istasyonu yüzde 120 kapasite doluluk oranı ile hizmet veriyor. Tabii durum böyle olunca zaman zaman kuyruklar yaşanıyor, bazı araç sahipleri Çumra ilçemize gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi Selçuklu ilçemizde yapılacak yeni istasyon vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak. Başlangıçta yeni istasyonumuzda tüm araç sınıfları dahil günlük 600 araç muayenesi gerçekleştirilecek, ilerleyen süreçte ise günlük 1000 araç muayenesi yapılarak araç kuyruklarını ortadan kaldıracak” dedi.
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