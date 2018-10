Konya Şeker’den çiftçiye 38 milyon 282 bin 930 TL’lik motorin avansı

Hayata geçirdiği projelerle tarım sektörünün güvencesi olan ve dünyanın önde gelen kuruluşları arasına girmeyi başaran Konya Şeker, üretimin sürekliliği için üreticilerine 38 milyon 282 bin 930 TL’lik motorin avansı verdi.

Motorin avansı ile ilgili değerlendirme yapan 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Türkiye’nin geleceği olarak gördükleri üretimi her halükarda desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Konuk, “Ekonomi Yönetimimiz spekülatif ataklara karşı bir dizi önlemler aldı. Yeni Ekonomi Programı ve son olarak da ’Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ açıklandı. Hepsinin merkezinde üretim yaklaşımı var. Üretimi artırmanın yolu da üretenin yanında olmaktan geçiyor. Konya Şeker olarak bizim tarafımız belli, spekülatif ataklara karşı devletimizin yanında, daha ucuz üretsin diye de çiftçimizin yanındayız. Mazot avansı da bu gayretimizin parçalarından biri. Üretim, üretim, üretim diyoruz. Bunu söylerken de gereğini yapıyor, hem üretiyor, hem de üretimin sürekli olması için desteklerimize devam ediyoruz. Paranın maliyetinin arttığı bu konjonktürde üretime verilen destek çok daha anlamlıdır. Çünkü paranın maliyeti sadece finans kuruluşları için artmıyor, üretici için de artıyor. Üreticinin finansman sorunu nedeniyle tarladaki ürünü hasat edememesi veya bazı ürünlerin ekileceği bu dönemde sıkıntı yaşaması, ülkemiz için daha büyük sıkıntılara sebep olur. O nedenle şimdi üreticiyi ayakta tutacağımız, tarlanın, tapanın, ahırın, ağılın, bağın bahçenin boş kalmaması, üretmeye devam etmesi için elimizden geleni yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Çiftçi üretmeye devam edecek ki, gelecek yılımızı ve yıllarımızı garantiye alacağız. Biz gıda güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Biz ne yapıp edeceğiz, ekonomik dalgalanmanın tarlaya sirayet etmesinin önüne geçeceğiz. Bunu sağlarsak, her meselenin üstesinden geliriz. Ancak tarla üretemezse risklere karşı korumasız kalırız. O nedenle Konya Şeker olarak biz üstümüze düşeni eksiksiz yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu sene 6-7 ay gibi kısa bir süre içinde verdiğimiz 293 milyon 407 bin 848 TL tutarındaki ayni ve nakdi avans bizim bu konudaki hassasiyetimizin ve koşullar her ne olursa olsun üretenin yanında olma kararlılığımızın ve kurumumuzun gücünün göstergesidir. Biz kriz söylentilerine, spekülasyonlara kulağımızı tıkadık, üreticiyi desteksiz bırakmadık. Avans desteğini kesintisiz devam ettirdik. Niye? Çünkü krizin ülkemizin en büyük silahı olan üretimi etkilememesini istedik. Biz dar günde var günden daha çok üreticinin yanındayız. Biz üretici daha fazla üretsin diye varız. Konya Şeker destekleyecek, üreticimiz de daha fazla üretecek, topraklarımıza sahip çıkacak. Biz dedikoduya, fitneye, hasete kulaklarımızı kapattık, önümüze bakıyoruz. Avans olarak çiftçimize bugün tam 38 milyon 282 bin 930 TL tutarında mazot dağıtımı yapıyoruz. Toplamda ise şu anda kadar 293 milyon 407 bin 848 TL’lik ayni ve nakdi avans ödemesi yapmışız. Bu rakamlara elbette ki doğrudan alım yaparken ödediğimiz bedeller dahil değil. Bu rakamları da eklediğimizde Konya Şeker’in, Konya’nın dağı taşı, tarlası, bağı bahçesi, çarşısı pazarı için ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır” diye konuştu.

“Konya Şeker, milli bir değerdir”

Konya Şeker’in, Konya ve bölgesi için çok önemli bir ekonomik değer olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Konya Şeker varlığı ile en az 100 bin ailenin ekmek kapısıdır. Bir milli değerdir, Konyamızın devasa bir kuruluşudur. Yüzde yüz çiftçilerindir. Böyle bir kurumun varlığı, ülkemiz ekonomisi açısından da hem yol gösterici, hem de dinamizm oluşturan önemli bir unsurdur. Konya Şeker üretimi destekler, piyasada regülasyon görevi üstlenerek üreticiyi destekler, direk ürün alarak üreteni destekler. Aracı katmaz araya, direk çiftçiden alır ürünü ve çiftçinin kazanmasını, çiftçinin malının değerli olmasını sağlar. Anadolu çiftçisinin ürettiğini, kurduğu sanayi tesislerinde, devasa fabrikalarda işler, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapar. İşiyle konuşur, bahane değil iş üretir. Türkiye’nin önündeki sağlam reçete üreterek büyümektir. Ekonomimiz, spekülatif ataklara karşı ancak üretim ekonomisi ile karşı koyabilir" şeklinde konuştu.

“Meselemiz, Türkiye’nin daha fazla üretmesini sağlamaktır”

Üretimin desteksiz bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Konuk, "Üretici daha fazla üretmek istiyor. Her ortamda ifade ediyorum; bizim çiftçimiz dünyanın en fedakar çiftçisidir. Dünyanın en maharetli üreticisine, en karakterli milletine, en verimli topraklarına sahibiz. Bu ülkede başka seçeneğimiz yok, çünkü bizim altın madenlerimiz, petrol kuyularımız yok, bizim tek seçeneğimiz; üretim, üretim, üretim. Bunun da tek yolu üretene ve üretime destek. Bu konuda devletimiz elinden geleni yapıyor, daha fazlasını yapmak için de gayret gösteriyor. Biz şunu biliyoruz, bu ülkenin birinci meselesi, bu ülkenin her vatandaşının birinci vazifesi bu ülkeye sahip çıkmaktır. Ülkeye sahip çıkmak sadece sözle olmaz, ülkenin bayrağına, kurumlarına, işletmelerine, markalarına sahip çıkmakla olur, tarlasına tapanına, ahırına ağılına sahip çıkmakla olur. Bu vatanı en çok seven, bu vatan için en çok üretendir. Bu ülkenin laf üretenden daha çok iş üretene ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.