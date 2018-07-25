Konya SMMM Odası ile Konya Vergi Dairesi istişare toplantısı düzenledi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Konya Vergi Dairesi istişare toplantısı düzenledi.

Konya SMMM Odasında düzenlenen istişare toplantısında Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ile Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek bir araya geldi. Toplantı Gelir İdaresi Grup Müdürleri Veysel Bostan, Emrah Yüksel, Eyüp Yılmaz ve Konya SMMM Odası Yönetim Kurulu ile ilçe temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ve Konya SMMM Odası yetkilileri düzenlenen istişare toplantısında meslektaşların ve mükelleflerin yaşadıkları sorunların çözümlerini ele aldı. Yaşanan sorunların giderilmesi konusunda üretilecek çözüm yolları görüşülen toplantıda asıl gündem maddesi ise 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu oldu. Borçlu mükelleflere büyük kolaylıklar ve indirimler sağlayan kanunun mükellefler için bir fırsat olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıda bilgi veren Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, birçok kesimi ilgilendiren 7143 Sayılı Kanunu en iyi şekilde anlatmak, duymayan kimsenin kalmaması için çalıştıklarını ve ilçeler dahil birçok program gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ünver, “Şirket ya da şahıs adına herkes mutlaka bir borç sorgulaması yapmalı. Kesinleşmiş olan cezalarda kanunun getirdiği imkanlardan yararlanıp, yapılandırma takvimini başlatılmalı” diyerek yapılandırma takvimi ile ilgili de hem internet sitelerinden hem de vergi dairelerine gidilerek bilgi alınabileceğini belirtti. Ünver, yapılandırılan cezanın peşin ödenmesi halinde gecikme zammı veya gecikme faizinin yüzde 90’a yakın kısmının silindiğini sözlerine ekledi.

Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek de, yapılandırma kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, toplumun yapılandırmaya duyarlı şekilde yaklaşarak mevcut olan borçlarını indirimli şekilde ödemelerinin kendilerine fayda sağlayacağının altını çizdi. Özselek, “7143 Sayılı Kanunla 31 Mart 2018 tarihi itibariyle gecikmiş ve faiz işlemiş vergi borçları kanun kapsamına alınmıştır. Mükellefler yapılandırma kanunundan her türlü vergi, resim ve harçların ödemelerinde yararlanabilecektir. Gecikme zammı ve faizlerin silinerek, peşin ve taksitler halinde ödeme imkanı sağlayan yapılandırma mükelleflerimize rahat bir nefes aldıracaktır. 31 Temmuz 2018 tarihinde son bulacak olan yapılandırma başvurularının bir an önce yapılması gerekmektedir. Mükelleflerimizin yapılandırma başvurularını son güne bırakmadan yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.