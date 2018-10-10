KONYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:28

Konya’da 18 yaşından küçüklere ’çakmak gazı’ satışı yasaklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, valiliğin aldığı karar doğrultusunda il sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere ’çakmak gazı’ satışının yasaklandığı duyuruldu.

Konya'da 18 yaşından küçüklere 'çakmak gazı' satışı yasaklandı
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, valiliğin aldığı karar doğrultusunda il sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere ’çakmak gazı’ satışının yasaklandığı duyuruldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Valilik kararıyla, Konya il sınırları içerisinde çakmak ve çakmak gazı satışının 18 yaşını doldurmamış çocuklara satışının yasaklandığı, bu yasağa uymayarak satış yapanlar hakkında Kabahatler Kanunun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir” denildi.
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