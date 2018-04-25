Konya’da 3. Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3. Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı “Dijital Dünya ve İstihdam” başlığı ile gerçekleştirildi.Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile...

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3. Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı “Dijital Dünya ve İstihdam” başlığı ile gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Hayat Boyu Öğrenme Çalıştaylarının üçüncüsünü “Dijital Dünya ve İstihdam” başlığı ile gerçekleştirdi. Çalıştayda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, çok yoğun bir aktivitesi olan birimlerle bir arada olduklarını dile getirerek, “İlmi, irfani, ahlaki ve geleneksel veya çağdaş mesleklerin sevdasını gönlünde taşıyan bireyler topluluğu olarak bir aradayız. Hem dünyada hem de ahirete faydası olan işlerle meşgulüz ve Cenab-ı Hakk, mutlaka bunun karşılığını verecektir. Yaptığımız eğitim faaliyetleri, hem kendimizi hem de muhataplarımızı eğiten, değiştiren, dönüştüren ve geliştiren bereketli bir iştir. Nihayetinde nesilden nesile de miras bırakılan ve amel defterlerimizi açık tutan önemli, bereketli bir çalışmadır” diye konuştu.

"İyiliği emredip kötülükten kaçan topluma hizmet etme görevini üstlendik"

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, KOMEK’in şehrin eğitim, sosyal ve istihdam hayatına önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Köseoğlu, “Biz yetişkinleri eğitirken aynı zamanda kendimizi de bir eğitime tabi tutmuş oluyoruz. Şehirlerin huzurlu ve erdemli olabilmesi bu eğitimler vesilesiyle mümkün olur. İyiliği emredip kötülükten kaçan bir topluma hizmet etme görevi, halk eğitim müdürleri olarak, KOMEK yöneticileri olarak bir lütf-i ihsan olarak görülüyor. Önemli olan bunun altını doldurabilmek. Biz de hem mesleki eğitimle kariyerimizi doldurabileceğimiz hem de uhreviyata dair güzellikleri yakalayabileceğimiz bir atmosferle görevlendirildik. Hep birlikte hayırlı ve güzel işlere imza atıyoruz” diye konuştu.

Programda İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına konuşan Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, kaynaşma ve dayanışmanın pekişmesinin yanı sıra yeni şeylerin öğrenilmesi anlamında bu tür çalıştayları önemsediğini dile getirerek, “Zor günler geçiriyoruz. Ekonomik, siyasi, askeri ve daha birçok alanda tabiri caizse 7 düvel bir olmuş bize yükleniyor. Ama şükürler olsun ki kaleler sağlam, birlik ve beraberlik duygusu çok iyi” dedi.

Sonuç bildirgesi açıklandı

Çalıştayda Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin’in Yetişkin Eğitimi başlığı ile katılımcılara yaptığı sunum büyük ilgi gördü. Konya’nın bütün ilçelerinin Halk Eğitim Müdürleri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK-ASEM-Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürleri ile onlara bağlı yöneticilerin katıldığı çalıştayda, Meslek Edindirme Kurslarında Yetişkin Eğitiminin İstihdama Katkısı, Dijital Dünya ve Yetişkin Eğitimi konuları ile birlikte; kurumlar arası işbirliğinin önemi, yetişkin eğitiminde farkındalık faaliyetleri gibi konular ele alındı. Çalıştayın sonuç bildirgesinde KOMEK ve ASEM eğiticilerinin her şeyin dijital ortama taşındığı çağımızda bunları kullanması, bireylerin dijital dili öğrenme konusundaki ihtiyaçların karşılanması; kursiyerlerin teknoloji okuryazarlığı eğitimleri yaygınlaştırılarak bilgi ve teknoloji konusunda da geliştirilmesi, teknolojik materyal, derslikler ve yöntem geliştirme konuları ile istihdamın geliştirilmesi konuları öne çıktı.