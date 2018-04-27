Konya’da AK Gençlik seçime hazır

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları, 24 Haziran tarihindeki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sahada çalışmalarını başladı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, “Konya, bu tarihi seçimde de Cumhurbaşkanımızın gençlere olan güvenini boşa çıkarmayacak” dedi. Konya’daki yaklaşık 450 bin genç seçmenin hepsine ulaşmayı hedefleyen gençlik kolları teşkilatı, 31 ilçede kurduğu stantlarla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm gençleri stantlara davet eden İl Gençlik Kolları Başkanı Koru, AK Gençliğin Konya’da seçim çalışmalarına coşkuyla başladığını ifade etti. Koru, “Zaman, bir teşkilatın, bir kadronun, her aksiyona ve mücadeleye hazır olduğunu gösterme zamanıdır. Ömrümüzün en bereketli günlerini, aylarını, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, hak bildiğimiz yolda geçirme zamanıdır. Cumhurbaşkanımız biz gençlere her zaman güvenmiştir. AK Parti Konya Gençlik teşkilatı olarak bu güveni boşa çıkarmamak için 24 Haziran 2018 tarihinde kutlu zafere ulaşana kadar gece gündüz demeden, durmadan ve yorulmadan var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Başkan Ahmet Murat Koru, “Tek dertleri milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı mağlup etmek olan dışarıdaki ve içerideki şer cepheleri her seçimde olduğu gibi bu seçimde de kirli ittifaklarla ayak oyunları sergilemektedirler. Bizler inanıyoruz ki şer cepheleri yine amaçlarına ulaşamayacak ve hüsrana uğrayacaklardır. Her türlü ayak oyunlarına ve kirli ittifaklara cevabı gençler olarak sandıkta vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizden bizleri hiçbir ayak oyunu geri döndüremeyecektir. Gayret bizden tevfik Allah’tandır. İnşallah gece gündüz gençlik teşkilatları olarak yapacağımız çalışmalarla milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve AK kadrolar ilk turda hedefe ulaşacaklardır” diye konuştu.