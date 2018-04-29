Konya’da Kültür Sanat Buluşmalarında ‘Modern Çağda Nübüvvet’ anlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ‘Kültür Sanat Buluşmaları’ kapsamında düzenlenen konferansta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli tarafından “Modern Çağda Nübüvvet” konusu anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında ‘Modern Çağda Nübüvvet’ konulu konferans düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa katılan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli, çağımızdaki modernizm anlayışının Auguste Comte isimli bir felsefeciye dayandığını belirterek, ona göre dinin aşıldığı ve bu aşılmanın herkes tarafından kabul edildiği bir dünyada yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Demirli, “Auguste Comte’a göre din mitolojilere mülhak oldu. Ha masal ha mitoloji ha din. Halbuki problem burada çıkıyor. Biz dinin bize hakikat söylediğine inanıyoruz. Bizi Müslüman kılan şey bu. Peygamber Efendimiz bize güzel şeylerle birlikte hakikati söylüyor. Doğru, Peygamberin söylediğidir diyoruz. Bu nedenle bizim modernizmle bir kavgamız var, bir mücadelemiz var” dedi.

Modernizmin sistematik olarak bugüne mahsus bir şey olduğunu anlatan Prof. Dr. Demirli, “Fakat geçmişte de bir sorun vardı. Bilhassa İslam nübüvvetini bazen de genel olarak nübüvveti kabul etmeyen teoriler vardı. Bu nedenle Müslüman düşünürlerin büyük meselesi İslam nübüvvetini müdafaa etmekti” diye konuştu.

Programın sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürü Ercan Uslu, Prof. Dr. Demirli’ye teşekkür ederek, Büyükşehir yayınlarından hediye etti. Programa, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı ile kültür ve sanat insanları, akademisyenler ve davetliler katıldı.