Konya’da “Mutlu Ebeveyn, Güçlü Aile” programı

AK Parti Konya İl Kadın Kolları, Aile Haftası kapsamında “Mutlu Ebeveyn, Güçlü Aile” programı düzenledi.

Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, aile yapısının önemine dikkat çekerek, “Gerçekten aile yapımızın ne denli önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Güçlü medeniyetler güçlü aile ile ortaya çıkar. Bir taraftan inancımızın aileye verdiği önem, bu kadim coğrafyada da bütün kültürlerin yoğurularak bugüne kadar getirdiği bu aile yapılarının bu kutlu yürüyüşle çok daha güçlü millet olarak yolumuza devam etmek için aileyi her şeyin önünde tutmak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Çalıştayı vardı. Gençlerimiz her şeyin önündedir. Bu gençliği geleceğe ancak huzurlu, mutlu ve güçlü yuvalarda yetiştirebiliriz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Bu görevleri hakkıyla yerine getirebildiğimiz ölçüde geleceğe umutla bakmamız çok daha kolay olur. Toplumların yaşadığı pek çok sorunun temeline baktığımız zaman ailelerdeki başlayan zorluklar, sıkıntılar bir müddet sonra milletçe uğraşmak durumunda kaldığımız büyük problemlere dönüşüyor” dedi.

“Mutlu ailelerde mutlu ve özgüven sahibi evlatlar yetişir”

Panelin önemine vurgu yapan AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ise, “AK Parti Konya İl Kadın Kolları olarak Aile Haftası kapsamında düzenlediğimiz ‘Mutlu Ebeveyn, Güçlü Aile’ konulu panelimizde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Köklü medeniyetimizin ve inançlarımızın temelini oluşturan aile kavramına ve aile yapısına vurgu yapmak, ailenin ne kadar önemli bir temel olduğunu, konunun uzmanlarından dinleyerek her birimizin hayatına dokunmalarını sağlamak için bugün burada bir aradayız. Panelimizin teması Mutlu Ebeveyn Güçlü Aile, çünkü mutlu ailelerde mutlu ve özgüven sahibi evlatlar yetişir. Mutlu ebeveynler güçlü aileler ve sağlıklı bir toplum oluştururlar. Şu an bu salonda bulunan herkes ya bir anne, ya bir baba, ya da bir evlat, yani bir ailenin mensubu. Temennim şudur ki; panelimiz tamamlandığında her birinizin hayatına olumlu dokunuşlar olsun. Ailemizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu, eşimizin, evlatlarımızın, anne ve babamızın, kardeşlerimizin, torunlarımızın hayatımıza kattığı değeri bir kez daha anlayarak iyi bir iletişim kurmanın ne denli önem arz ettiğini bir kez daha öğrenmiş olalım. AK Parti ailesi olarak birliğimizin, beraberliğimizin temelini oluşturan da toplumumuzun yapı taşı olan aileye önem vermemiz, aile yapısını daimi kılıp bu kaynaktan beslenmemizdir” şeklinde konuştu.

“Aile bütün toplumların temeli”

Ailenin bütün toplumların temeli olduğunu ifade eden 26. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Türk toplumu ve Müslüman toplumları için daha öneme sahip olan bir temel yapıdır. Bizler inancımız gereği ailenin tanımını ve aile bireylerinin birbirlerine karşı sorumluluklarını bilen bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla inancımızdan aldığımız sorumluluklarla ve medeniyetimizin bize öğrettikleriyle biz mutlu yuvaları oluşturmak ve bu oluşturacağımız yuva ve yuvalarda yetiştireceğimiz evlatlarımızla toplumu geleceğe taşımak durumundayız” diye konuştu.

Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, 26. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve çok sayıda parti katıldı.