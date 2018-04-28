Konya’da “Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi” konferansı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi” konferansında Uludağ Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Ahmet Yesevi Hazretlerini anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen konferansta Ahmet Yesevi Hazretleri anlatıldı. İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen “Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi” konferansının açılışında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin ata yurdu ve atalarından haberdar olma sürecinin biraz geciktiğini belirterek, “En kısa sürede mükemmel bir bilgi birikimi topluluğu olarak hiç olmazsa bizden sonraki kuşaklara sağlıklı bir ata yurdu bilgisi ve ilişkisi bırakmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Türkistan’ın büyük bir coğrafyanın adı, Asya’nın kalbi ve Oğuz’un şehri olduğunu belirterek konferansa başlayan Uludağ Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Türkistan’ın hem Oğuzların merkezi hem de bir ilim havzası olduğuna vurgu yaptı. Meşhur filozof Farabi’nin de Türkistanlı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kemikli, “Farabi yetiştiren, Ahmet Yesevi Hazretleri gibi Türkçe’yi hakikat dili haline dönüştüren bir medeniyetin sadece sözlü kültürle izah edilmesi yanlış bir davranıştır. Dolayısıyla Ahmet Yesevi Hazretlerinin, Piri Türkistan’ın ne anlama geldiğini anlamak açısından onun büyük bir ilim havzasının içerisinde yaşadığını ve orada eserler verdiğini bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.