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29 Nisan 2018 Pazar 11:59

Konya’da Rumeli Türküleri konseri

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ve Selçuklu Belediyesi tarafından “İki Yakada Aşk Rumeli Türküleri” adı verilen türkü konseri düzenlendi.Öğr. Gör. Nuran Ayaz’ın sanat yönetiminde, konservatuvar öğretim üyeleri...

Konya'da Rumeli Türküleri konseri
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Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ve Selçuklu Belediyesi tarafından “İki Yakada Aşk Rumeli Türküleri” adı verilen türkü konseri düzenlendi.

Öğr. Gör. Nuran Ayaz’ın sanat yönetiminde, konservatuvar öğretim üyeleri ve öğrenciler türküler seslendirirken, gecede ayrıca seslendirilen türkülerin hikayeleri de anlatıldı. Program sonunda, konser veren öğretim üyeleri ve öğrencilere çiçek takdiminin ardından, teşekkür belgesi verildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki konsere Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Koyuncu, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Dilek Zerenler, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda sanatsever katıldı.
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