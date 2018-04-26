KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 13:18

Konya’da ’Sufisin - Sufi Sinema Günleri’ etkinlikleri

Konya’da, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 790. yıldönümü dolayısıyla ‘Sufisin-Sufi Sinema Günleri’ 3-5 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikleri gerçekleştirilecek.Sufisin - Sufi Sinema Günleri etkinlikleri tanıtım...

Konya'da 'Sufisin - Sufi Sinema Günleri' etkinlikleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’da, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 790. yıldönümü dolayısıyla ‘Sufisin-Sufi Sinema Günleri’ 3-5 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Sufisin - Sufi Sinema Günleri etkinlikleri tanıtım programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Konya’da yapmayı planladığımız Sufisin- Sufi Sinema Günleri şimdiye kadar tasavvufun kurumları, kavramları, kişileri ile ilgili sinema ürünleri film, kısa film, belgesel, dökü-drama, klip, reklam-tanıtım gibi 3-5 Mayıs tarihlerinde farklı salonlarda izleyicisiyle ve ilgisiyle buluşturmayı, söz konusu tarihlerde tasavvufun sinema ve senaryo dilinde daha doğru anlaşılması için çeşitli bilimsel çalışmalar yapmayı, tasavvuf ve sinema bağlamlı çalışmalardan öz nitelikli olanları değerlendirmeyi ve derecelendirmeyi düşünmektedir. Bu açıdan bakılırsa Sufisin, Konya’nın ve Anadolu’nun tasavvufi birikiminin dünya insanlığına sinema sanatı aracılığıyla ulaştırılmasında senaryo ve yaklaşım desteği ile yönlendirici olmayı, bu alanda bir lobi gücüne ulaşmayı hedeflemektedir” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de yapılacak olan etkinliğin gecikmiş bir etkinlik olduğunu belirterek, “Aslında Konya’ya yakışan ve gecikmiş bir etkinliğin tanıtımında sizlerle birlikteyiz. Daha önce yapmamız gerekirdi ama nasip bugüneymiş. Bu konunun elbette birçok yönü konuşulabilir. Sanatsal, ticari, kültürel, dini, tarihi alanları etkileyen bir başlık sufi sinema. Sufi sinemanın bence, bize yapacağı en büyük katkı kendimizi, kendi kültürümüzü sağlıklı bir şekilde sinemaya nasıl yansıtabilirizin bundan sonraki dönemlere yönelik yapacağı katkı çok daha önemli. Çünkü eserlerde geçmiş dönemlerde çıkan eserlere haksızlık etmek istemiyorum. Elbette bir birikim var ama İslam dünyasının önemli bir damarı olan tasavvuf alanı ile ilişkili sinema eserlerinin bu kadar az olmaması gerekirdi. Bundan sonra bu alana farklı başlıklarla hem Türkiye’nin hem diğer ülkelerin de katkı vereceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sufisin Günleri kapsamında 6’sı belgesel, 1’i animasyon, 6’sı da uzun metrajlı olmak üzere 13 eser gösterimi, söyleşi ve panel programları gerçekleştirilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku