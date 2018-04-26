Konya’da ’Sufisin - Sufi Sinema Günleri’ etkinlikleri

Konya’da, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 790. yıldönümü dolayısıyla ‘Sufisin-Sufi Sinema Günleri’ 3-5 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Sufisin - Sufi Sinema Günleri etkinlikleri tanıtım programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Konya’da yapmayı planladığımız Sufisin- Sufi Sinema Günleri şimdiye kadar tasavvufun kurumları, kavramları, kişileri ile ilgili sinema ürünleri film, kısa film, belgesel, dökü-drama, klip, reklam-tanıtım gibi 3-5 Mayıs tarihlerinde farklı salonlarda izleyicisiyle ve ilgisiyle buluşturmayı, söz konusu tarihlerde tasavvufun sinema ve senaryo dilinde daha doğru anlaşılması için çeşitli bilimsel çalışmalar yapmayı, tasavvuf ve sinema bağlamlı çalışmalardan öz nitelikli olanları değerlendirmeyi ve derecelendirmeyi düşünmektedir. Bu açıdan bakılırsa Sufisin, Konya’nın ve Anadolu’nun tasavvufi birikiminin dünya insanlığına sinema sanatı aracılığıyla ulaştırılmasında senaryo ve yaklaşım desteği ile yönlendirici olmayı, bu alanda bir lobi gücüne ulaşmayı hedeflemektedir” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de yapılacak olan etkinliğin gecikmiş bir etkinlik olduğunu belirterek, “Aslında Konya’ya yakışan ve gecikmiş bir etkinliğin tanıtımında sizlerle birlikteyiz. Daha önce yapmamız gerekirdi ama nasip bugüneymiş. Bu konunun elbette birçok yönü konuşulabilir. Sanatsal, ticari, kültürel, dini, tarihi alanları etkileyen bir başlık sufi sinema. Sufi sinemanın bence, bize yapacağı en büyük katkı kendimizi, kendi kültürümüzü sağlıklı bir şekilde sinemaya nasıl yansıtabilirizin bundan sonraki dönemlere yönelik yapacağı katkı çok daha önemli. Çünkü eserlerde geçmiş dönemlerde çıkan eserlere haksızlık etmek istemiyorum. Elbette bir birikim var ama İslam dünyasının önemli bir damarı olan tasavvuf alanı ile ilişkili sinema eserlerinin bu kadar az olmaması gerekirdi. Bundan sonra bu alana farklı başlıklarla hem Türkiye’nin hem diğer ülkelerin de katkı vereceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sufisin Günleri kapsamında 6’sı belgesel, 1’i animasyon, 6’sı da uzun metrajlı olmak üzere 13 eser gösterimi, söyleşi ve panel programları gerçekleştirilecek.