Konyalı sanayiciler, askeri araçların bakımına talip oldu

Konya Sanayi Odası (KSO), Konyalı sanayicilerin savunma sanayinden daha fazla pay alabilmesi için yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, Konyalı firma temsilcileri ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğüne inceleme gezisi düzenledi.Düzenlenen...

Konya Sanayi Odası (KSO), Konyalı sanayicilerin savunma sanayinden daha fazla pay alabilmesi için yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, Konyalı firma temsilcileri ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğüne inceleme gezisi düzenledi.

Düzenlenen gezide bakım komutanlığının faaliyetleri hakkında bilgi alan sanayiciler, paletli ve tekerlekli askeri araçların bakım onarımlarının yapıldığı bölümler ile çeşitli tamir atölyelerini gezerek, kullanılan parçalar ve yapılan işlemleri de yerinde gördü. Sanayicilere yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren 56. Bakım Fabrika Müdürü Albay Veli Doğan, silahlar, tanklar, toplar, optik malzemeler gibi araçların bakım ve onarımını yaparak, kullanım ömürlerini uzattıklarını söyledi. Albay Veli Doğan, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen millileştirme ve yerlileştirme çalışmaları kapsamında iş yapmak isteyen firmaların, onaylı tedarikçi sisteminde yer almaları ve ürün bazında stratejik işbirliği anlaşmaları imzalamasının önemine dikkat çekti. Albay Doğan, askeri bakım fabrikalarıyla çalışmak isteyen Konyalı firmaların, Milli Savunma Bakanlığı resmi web sitesi www.msb.gov.tr adresinde yer alan formu doldurarak onaylı tedarikçi olabileceklerinin altını çizdi. Başvuran firmalar ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü arasında gizlilik sözleşmesi imzalanacağı da ifade edildi.

Geziye katılan Konyalı sanayiciler de, Konya Sanayi Odasına düzenledikleri organizasyondan dolayı teşekkür ederek, yerlileştirme ve millileştirme sürecine destek vereceklerini, onaylı tedarikçi sisteminde yer alacaklarını ifade ettiler. Ziyarete Konyalı 45’e yakın firma temsilcisinin yanı sıra Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Mustafa Veli Tekelioğlu ve Ömer Saylık ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk İyibildiren, Hıfsı Soydemir ve Muhammed Selman Eryılmaz da katıldı.