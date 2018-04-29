KSO, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Konya Sanayi Odası (KSO) geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.Meclis üyelerinin yanı sıra, meslek komitesi üyelerinin de geniş katılımıyla yapılan toplantıda KSO’nun önceki...

Konya Sanayi Odası (KSO) geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis üyelerinin yanı sıra, meslek komitesi üyelerinin de geniş katılımıyla yapılan toplantıda KSO’nun önceki dönem meclis başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, görevini yeni meclis başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’e devretti. Devir teslim töreninin ardından söz alan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, hedeflerinin Konya sanayisinde nitelikli bir dönüşüm gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

2018-2022 yılları arasında KSO’da görev alan yeni kadroların Konya sanayisine ve Türkiye’ye önemli hizmetlerde bulunacaklarını ifade eden Kütükcü, “Hedefimiz, Konya’yı nitelikli üretim yapan, geleneksel sektörlerin yanı sıra ileri teknoloji üretimini de önceleyen bir sanayi şehrine dönüştürmek” dedi.

"Innopark genişliyor"

KSO Başkanı Kütükcü, nitelikli dönüşüm hedeflerini gerçekleştirebilmek için geçtiğimiz dönem Konya’ya Innopark Teknoloji Bölgesini kazandırdıklarını, şu anda ise Innopark’ı genişletme çalışmaları yürüttüklerini aktararak, “Tamamen teknoloji üretim odaklı olarak yoluna devam eden Innopark, genişleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte, hedefimize daha fazla katkı veren bir kurum haline gelecek. Bu dönem Innoparkın tanıtılmasına ve stratejik hamleler yapmasına daha fazla ağırlık vereceğiz. Yine şehrimizde Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin artmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara da aralıksız devam edeceğiz. Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sayısını artırırken, içeriklerinin doldurulması ve nitelikli Ar-Ge personeli ile Ar-Ge yöneticisi yetiştirilmesine de katkı verecek bir çalışma programı ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

"Teknik Üniversitenin yeri KOS’un yanı başında hazır"

Kütükcü, Konya’ya bir teknik üniversite kurulması yönünde alınan kararın da çok önemli olduğuna dikkat çekerek, teknik üniversite için Konya Organize Sanayi Bölgesinin hemen yanında 900 bin metrekarelik bir alan ayrıldığını, üniversitenin buraya kurulması halinde şehir adına çok kritik bir adım daha atılmış olacağını belirtti. Kütükcü, teknik üniversitenin kurulmasında emeği geçen herkese de Konya sanayisi adına teşekkür etti.

5. kısım yatırıma açılıyor

Konya Organize Sanayi Bölgesinin 5. kısım genişleme alanını da çok kısa bir süre içerisinde yatırıma açacakları bilgisini paylaşan Kütükcü, sosyal donatı alanları da dahil toplam 7 milyon metrekareden oluşan 5. Kısımda yatırım yapmak için şu anda kendilerine 977 firmanın, 29 milyon 682 bin metrekare yer talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kütükcü’nün Konya Sanayi Odasının ve Konya Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri ile ilgi bilgiler verdiği toplantıda tüm meclis ve meslek komitesi üyeleri tek tek söz alarak kendilerini ve sektörlerini de tanıttı.