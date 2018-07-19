KSO’dan Roketsan ve MKE’ye çıkarma

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Kütükcü, “Savunma sanayinden daha fazla pay almak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha önce savunma sanayinin öncü firmaları Aselsan ve FNSS gibi ana sanayilere iş gezisi düzenleyen KSO Savunma ve Havacılık Kümesi, şimdi de 70’den fazla sanayiciyle Ankara ve Kırıkkale’deki Roketsan ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) çıkarma yaptı. Roketsan ve MKE gezilerine sanayicilerle birlikte katılan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın savunma sanayinden daha fazla pay alması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Konyalı sanayiciler ilk ziyaretlerini Roketsan’ın Elmadağ’da bulunan tesislerine yaptı. Ziyarette Roketsan’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Roketsan Pazar Geliştirme Yetkilisi Şükrü Erinç Özer, 2 bin 500 çalışanlarının olduğunu ve bunun yüzde 52’sini mühendislerin oluşturduğunu söyledi. 900 mühendisin Ar-Ge alanında faaliyet gösterdiğini ifade eden Özer, "Roketsan Türkiye’de Ar-Ge Personeli İstihdamı ve Ar-Ge Proje Kapasitesi alanlarında geçtiğimiz sene ödül almıştır. Ar-Ge’ye ne kadar yatırım yapan bir şirket olduğumuzu personel sayımız da gösteriyor" dedi. 4 yıllık cirolarının yüzde 36’sını ihracattan elde ettiklerini ifade eden Özer, 7 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve 26 ülkeyle ihracat görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

“Roketsan, Konya ile daha fazla çalışmak istiyor”

Roketsan’ın dışarıdan yaptığı tedarik süreçleri ile ilgili bilgi veren Tedarik Direktörü Ali Şarlak ise, 2017 yılında 15 bin 292 sözleşme yaptıklarını, bunun 13 bin 336’sının yerli firmalar ile olduğunu, 2018 yılı içerisinde de yerli firmalar ile 4 bin 677 sözleşme yaptıklarını, bunun da 70 bin kalem ürün anlamına geldiğini ifade etti. Tedarikçi firma sistemine bu yıl 221 yeni firma daha ilave ettiklerini söyleyen Şarlak, "Roketsan ile savunma sanayi ile çalışmak çok titiz ve kontrollü bir çalışma gerektiriyor. Biz yurt içinde sanayicilerin ürettiği hiçbir malı kendimiz üretmiyoruz. Bizim tedarikçimiz olmak isteyen firmalar sistem üzerinden kayıt yaptıktan sonra, onları makine yeterliliği, iş gücü ve teknik bilgi alt yapısı, mali bilgileri, paketleme, sevkiyat bilgileri, planlama ve doküman yönetimi, satın alma faaliyetlerini nasıl kontrol ettiği, ölçüm ve test ekipmanlarını da inceleyen bir denetleme sürecinden geçiriyoruz. Bu denetimden 100 üzerinden 75 puan alan firma sistemimize dahil oluyor. Bu uygulamanın gelişmiş ve tüm savunma sanayini kapsayan denetiminin Savunma Sanayi Başkanlığı EYDEP Programında da yapılması ve mutlaka üye olunması yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.

Son yıllarda 96 Konya firması ile çalıştıkları bilgisini paylaşan Şarlak, bu sayının artmasını arzu ettiklerini ve geri dönüş bekledikleri Konyalı firmalar olduğunu dile getirdi.

“Sanayicilerin savunma sanayine ilgisi her geçen gün artıyor”

Daha sonra konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, savunma sanayinin milli bir mesele olduğunu, sanayicilerin de bu meseleye destek vermesi gerektiğini ifade etti. Konya Sanayi Odası olarak, Konyalı sanayicilerin savunma sanayine daha yakın olması, iş birlikleri geliştirmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kütükcü, "2015-2017 yıllarında iki defa Savunma Sanayi Zirvesi gerçekleştirdik, bu yıl da 3.’sünü gerçekleştireceğiz. Bununla beraber savunma sanayi ana firmalarını ziyaret programı başlattık ve ilk olarak Aselsan ile FNSS firmalarını ziyaret ettik. Bugünkü Roketsan ve MKE ziyaretlerimize daha yoğun bir ilgi oldu sanayicilerimizden. İki otobüs ile bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Artan bu ilgi bizi fazlasıyla memnun etti" dedi.

“Yetkinliklerimiz ile Roketsan’a destek olmamız gerekiyor”

Savunma sanayinin stratejik bir sektör olduğunu, devletimizin bu konuda dışa bağımlılığı azaltmak ve kabiliyetini geliştirmek için özel çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Kütükcü, şunları söyledi: "Bizim de Konya’da sanayi alt yapımızı ve kabiliyetimizi savunma sanayinde kullanabilmek için bu çalışmaları yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar, sadece ziyaretler ile kalmamalı. Ziyaretlerde oluşturulan ilişkiler kalıcı iş ilişkilerine ve iş birliklerini dönüştürülmeli. Bu konudaki ısrarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Biz sizler için karşılıklı iş birliği kıvılcımı oluşturmaya gayret ediyoruz. Savunma sanayi, firmalarımızı, firmalarımızın çalışma biçimini ve üretim alışkanlıklarını disipline eden, geliştiren ve bize kalıcı fayda sağlayan, stratejik ve önemli bir sektör. Bu özellikler beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Sabırla ve azimle bu zorluklarla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu eşiği aştıktan sonra önümüzde inanılmaz ufuklar açılıyor. Her birimizin farklı yetkinlikleri var. Roketsan ile iletişim halinde olup, bu yetkinliklerimiz ile destek olmamız lazım."

“MKE’nin ihalelerini takip edin”

Roketsan ziyaretinin ardından Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Silah Fabrikası’na geçen Konyalı heyet, fabrikada inceleme gezisi yaparak, üretilen silahları yakından inceleme fırsatı buldu. Heyet, fabrikada yapılan üretimler hakkında Fabrika Müdür Yardımcısı Ali Gümüş’den bilgi aldı. Fabrikalarının 80 yıla yakın zamandır hafif silah üretimi gerçekleştirdiğini söyleyen Gümüş, milli piyade tüfeğinin de üretimini kendilerinin yaptığını dile getirdi. Fabrika olarak alüminyum ve çelik malzemelerin tedarikinde alt yüklenicilerden faydalandıklarını ifade eden Gümüş, "Biz alt yüklenici sayımızı artırmak istiyoruz. Kurumumuzun yaptığı ihaleleri sizler de takip edin. Biz her zaman teknik destek vermeye hazırız. Bizim için önemli olan zamanında ve teknik şartnameye uygun ürünlerin olması" dedi. Gümüş, MKE’nin internet sitesinin takip edilerek, buradan ihaleler hakkında bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.

“MKE’de Konya’nın ürünlerini görmek mutlu etti”

Fabrikalarının kapısını Konyalı sanayicilere açtıkları için Gümüş’e teşekkür eden KSO Başkanı Memiş Kütükcü de, silah üretiminde Konya’nın da büyük bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi. Kütükcü, "Fabrika içerisindeki namlu, mekanizma üretimi ve montaj hatlarını gezdik. Bazı Konyalı firmalarımızın ürünlerinin kullanıldığını gördük. Bu bizi mutlu etti. Heyetimiz içerisinde silah parçaları üretimi yapan farklı firmalarımız var. Konyalı sanayicilerimizin MKE ile daha fazla iş birliği yapmasını istiyoruz. Bu konuda sorumluluk almaya hazırız" diye konuştu.

Konyalı sanayicilerin son durağı ise MKE’nin Ağır Silah ve Çelik Fabrikası oldu. Fabrika Müdürü Gündüz Güler’den fabrika hakkında bilgi alan heyet, daha sonra MKE’nin 10 fabrikası ve iki işletmesinde dışarıdan temin edilen ürünlerin sergisini gezdi.

Ziyaretlere Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hıfsı Soydemir, Veysel Yaman, Fatih Olgun ile 70’den fazla sanayici ve firma temsilcisi katıldı.