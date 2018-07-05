KTB Başkanı Çevik’ten vergi barışı uyarısı

7143 sayılı vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini değerlendiren Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikteki yeni yapılandırmadan yararlanmak için son günün beklenilmemesi gerektiğini belirterek bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde çok büyük avantajlar olduğunun altını çizdi.

Başkan Çevik, Kanun’un çok kapsamlı ve avantajlı olduğunu belirterek, “Söz konusu kanun ile 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme, peşin ödemelerde; Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 25 indirim, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirim, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi, vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi önemli imkanlar getirilmiştir. Yapılandırılan borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşma sağladığı bankalara ödenebilmektedir. Anılan Kanunun Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarını ilgilendiren 10. maddesinin 10. fıkrası gereğince 31 Mart 2018 tarihi dahil olmak üzere, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 7 Haziran 2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması gerekmektedir. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. Bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanacak olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklama ve ayrıntılı bilgilere, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) veya Vergi İletişim Merkezi’nin (VİMER) 4440189 numaralı telefon hattından ulaşılabilir."