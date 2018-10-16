KTB, enflasyonla mücadelede ‘Biz de varız’ dedi

Konya Ticaret Borsası (KTB), enflasyonla topyekun mücadele kapsamında en az yüzde 10 indirim kampanyasına tam destek verdi.

“Enflasyonla mücadelede Türkiye kazanacak” diyen TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Enflasyonla mücadelede en az yüzde 10’luk indirim kampanyasına üye firmalarımızın gösterdiği ilgiden memnunuz. Kampanyaya en geniş şekilde katılım için üyelerimizle görüşmelere başladık” dedi.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “TOBB tarafından enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında ‘Varız’ kampanyası başlatılmıştır. Bu kapsamda KTB olarak, 10 meslek komitemiz ile enflasyonla topyekûn mücadelede, ‘Varız’ kampanyasına destek veriyoruz. Enflasyonla mücadele, hep birlikte yapılması gereken bir mücadeledir. Bir defa daha Devlet - Millet birlikteliğiyle topyekûn bir ekonomik mücadele başlatılmıştır. Sektörlerimiz bu kampanya ile devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koyacaktır. Enflasyonla mücadelede firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” dedi.

“Sorumluluk ve görev hepimizindir”

“Kampanyayla ilgili gerekli görüşmeler ve duyurular borsamız tarafından üyelerimize yapılmaktadır. Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılması teşvik edilmektedir” diyen Çevik, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz günlerde un sektörü ile yapmış olduğumuz toplantı ve istişare ile enflasyonla mücadele de indirime gitme kararı alınmıştır. Kararımızın ardından TOBB tarafından ülke geneline yayılan indirim kampanyası tüm sektörlerimiz için teşvik edici olmuştur. Un sektörünün ardından kuruyemiş, et, yumurta, süt, yem, bakliyat, sebze, meyve gibi sektörler de ürünlerinde en az yüzde 10 indirime gitmektedir. Konya tarım sanayisi ve ticareti topyekûn olarak enflasyonla mücadelede, ‘Varım’ demektedir. Dövizdeki yükseliş, artan girdi ve finansman maliyetlerimize rağmen, enflasyonla mücadele için üzerimize düşen sorumluluk gereği kampanyayı içten destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Mücadele ile Türkiye kazanacaktır. Konya Ticaret Borsası olarak enflasyonla mücadele kampanyasını destekliyor, meslek komitelerimiz, meclis ve yönetim kurulumuz ile yoğun bir katılım için çalışacağımızı ifade ediyoruz.”