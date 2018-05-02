KTO Karatay, ulusal sempozyumuna ev sahipliği yaptı

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Özel Hukukunda Güncel Sorunlar Ulusal Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Sempozyuma, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, akademisyenler, hukukçular ve öğrenciler katıldı.

Türk Özel Hukukunda Güncel Sorunlar Ulusal Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Düzenlenecek bilimsel toplantılarda, hukuk sistemi başarılı bir şekilde analiz etmek, getirilen çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşmak, sorunlara gerek ulusal gerekse uluslararası perspektiften yaklaşmak, akademik değerlendirme ve tartışma zeminini yaratmak hukuk fakültelerinin asli görevleri arasındadır. Bu görevin bilincinde olan hukuk fakültemiz bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapıyor “diye konuştu.

Sosyal medya ve çocuk

Oturum başkanlığını Doç. Dr. Ahmet Karakocalı’nın yaptığı sempozyumda, Dr. Öğretim Üyesi Agah Kürşat Karauz, “Ebeveynlerin Sosyal Medya Aracılığıyla Çocuklarının Fotoğraflarını Paylaşmalarının Medeni Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Agah Kürşat Karauz, “Sosyal medyada çocukların fotoğraflarının paylaşılması ile birtakım olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Masumca olarak nitelendirilen bir fotoğraf o çocuğun geleceği hakkında tahmin edemeyeceğimiz sorunlara neden olabiliyor. Modern hukukta bu konu, son yıllarda daha çok yer bulmaya başladı. Farklı hukuk sistemlerinde ciddi yaptırımları olan bir durum haline geldi. Anne-baba izin vermedikçe bir çocuğun fotoğrafı paylaşılamaz ve dağıtılamaz. Eğer paylaşılır ise çocuğun kişilik haklarına müdahalede bulunulmuş olur. Dünyada her çocuğun bağımsız kişilik hakkı vardır” şeklinde konuştu.

“Kişiye ilişkin her türlü veri kişisel veridir”

“Uluslararası Hukuk ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Yurtdışına Veri Aktarımı” konusunda ise Dr. Öğretim Üyesi Salimya Ganiyeva katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Salimya Ganiyeva “Uluslararası hukukta kişisel verilen korunması konusu ilk olarak OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü) tarafından ortaya atılmıştır. Birleşmiş Milletler birtakım düzenlemeler yaparak konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Bir kişiye ilişkin her türlü veri kişisel veridir. Bilişim teknolojisi gün geçtikçe daha da büyüyen bir hal alıyor. Bir bankadan para çekme işlemi gerçekleştirirken bile, kişisel verilerimizi karşı tarafa aktarmış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

6 oturumdan oluşan ve KTO Karatay Üniversitesinde 2 gün süren sempozyumda sosyal medyadan, çocuk haklarına, haksız rekabetten, tüketici hakkına dair birçok hukuki konu bu sempozyumda cevap buldu.