KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Medyada en iyiler arasında

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, SocialBrands’ın yayımladığı BoomSocial endeksinde en iyi 100 marka arasında 90. sırada yer aldı.

KTO Karatay üniversitesi bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda gösterdiği başarısını sosyal medya verileri ile de taçlandırıyor. Türkiye’nin sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 1-30 Eylül döneminin en başarılı markalarını açıkladı. 31 bin 178 hesabın ve 1 milyon 424 bin 659 iletinin incelendiği raporda en başarılı 100 marka arasında yerini alan KTO Karatay Üniversitesi Eylül ayında da Ağustos ayında olduğu gibi başarını sürdürdü. SocialBrands Top100 listesinde Eylül ayında 90. sıraya yerleşen KTO Karatay Üniversitesi Ağustos ayı verilerinde ise 91. sırada yer almıştı. Üniversitenin tüm sosyal medya hesaplarındaki istikrarlı etkileşim performansı yükselerek Eylül ayında da devam etti. KTO Karatay üniversitesi aynı araştırmada, eğitim kategorisi Facebook değerlendirmesinde üniversiteler sıralamasında ise 108 eğitim kurumu arasında 3. sıraya yerleşerek güçlü yükselişini sürdürmüş oldu.