KTO Karatay’da 2018-2019 Akademik Yılı açılış heyecanı yaşandı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen açılış programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana gerçek bir vakıf üniversitesi kimliği ile faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, “Karatay Medresesinin 800. yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak, üniversitemizin temel vizyonunu oluşturmaktadır. Bugün üniversitemiz; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde yürütülen 38 ön lisans ve lisans, 27 lisansüstü program ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 Raporu’nda yer alan verilere göre 15 farklı burs türü ve sağladığımız yüzde 17 tam burslu oranı ile Türkiye’nin en çok burs veren 8. üniversitesiyiz” dedi.

“2053 ve 2071 vizyonlarımızı sizler şekillendireceksiniz”

Başkan Selçuk Öztürk daha sonra öğrencilere seslenerek, Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerini gençlerin şekillendireceğine vurgu yaptı. Öztürk, “Bizim hayalimiz, ülkemizi üretimde, teknolojide, bilimde, ekonomide dünyanın en ileri 10 ülkesinden biri haline getirmektir. Sizlerden beklentimiz ise bilimsel birikiminizle; 2053 ve 2071 vizyonlarımızı şekillendirmeniz sonra da bunları hayata geçirmenizdir. Sizlerden de umudumuz sadece günümüzü değil, atalarımız gibi geleceğe de ışık tutan çalışmalarınızla bilge insanlar olmanızdır. Türkiye’nin ve insanlığın size ve birikiminize ihtiyacı var. Sizler bu üniversitede elde ettiğiniz bilgileri daha ileriye taşıyarak ülkemizin hedeflerine katkı sağlamak mecburiyetindesiniz. 2018-2019 Akademik Yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrenci ve akademisyenlerimiz için başarılarla dolu bir yıl geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise, “Öğrencilerimiz birçok bölümde çift anadal yaparak çift diploma ile mezun olma fırsatı yakalıyor. Sektör Danışmanlığı Projemiz ile de sektörü tanıyan mezunlar yetiştirmeye devam ediyor, işte aranan ve iş kuran mezunlar veriyoruz. 300 sektör danışmanı ve bu projede yer alan bin 500 öğrencimizle sektörü bilen mezunları, iş dünyasına kazandırıyoruz. Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi, Meslek Ahlakı ve Ahilik derslerimiz ile değerlerimizi özümseyen bireyler yetiştiriyoruz. Bizler üniversite olarak sizlerin mesleki gelişimi için elimizden gelen her şeyi yapacağız, sizler de alanınızdaki son gelişmeleri takip ederek çağın ihtiyaçları doğrultusunda eğitiminizi şekillendireceksiniz. 2018-2019 Akademik Yılının üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni akademik yılın ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ve YÖK Üyesi, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik verdi. KTO Karatay Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni, üniversitede görev yapan akademisyenlerden Prof. Dr. Kamil Alptekin, Prof. Dr. Ali Bülent Uşaklı ve Prof. Dr. Salim Ersözlü’ye profesörlük belgeleri takdiminin ardından sona erdi.

Akademik yıl açılış programına, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ve YÖK Üyesi, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Durmuş Tayyar Şen, Meram Kaymakamı Resul Çelik, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil, protokol üyeleri, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.