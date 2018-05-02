Kulu’da 5395 sayılı çocuk koruma kanunu toplantısı gerçekleştirildi

Konya’nın Kulu Kaymakamlığında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu toplantısı yapıldı.

Kulu Kaymakamlığında Kaymakam Mehmet Uğur Arslan başkanlığında yapılan toplantıda, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan çocuk uygulama ve takibi hakkında koordinasyonun önemli görevlerinin yer aldığı kanunun 5. maddesi gereğince yapılacak olan çalışmalar ve projeler ile ilgili gelişmeler ele alındı. Toplantıda çocukların barınması, bakım altına alınması, koruyucu ve güvencesi görevlendirilen sosyal politikalar bakanlığı tarafından yönetilmekte olduğu çocuklara danışmanlık ve eğitim geliştirme koruyucu destekleme tedbirleri görüşüldü. Ayrıca, rehberlik, eğitim, sağlık, bakım, danışmanlık, barınma, tedbir kararı alınması çocukların işe yönlendirilmesi ruhsal sağlığın ve madde bağımlılıklarında alınacak tedbir konuları konuşuldu.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye başkan vekili İsmail Selvi, Garnizon komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet müdürü Nasuh Talu, İlçe Sağlık müdürü Rıza Sönmez, Konuşmacı katılımcılarla diğer kamu, kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.