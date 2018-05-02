KONYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:48

Kulu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde 1 kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Katır Tepesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde iş yeri ve evi olan M.S. ile S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü...

Kulu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde 1 kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Katır Tepesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde iş yeri ve evi olan M.S. ile S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine M.S., tartıştığı S.T. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralanan M.S., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Konya’ya sevk edildi. Olayın ardından bıçaklama olayına karıştığı öne sürülen S.T., polis tarafından gözaltına alındı.
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