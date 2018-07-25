KONYA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:07

Kulu’da trafik kazası 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kulu'da trafik kazası 4 yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağılbaşı Mahallesi yakınlarında Nurettin E. (34) idaresindeki 42 KF 914 plakalı otomobil, sürücü belirlenemeyen yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 42 plakalı otomobilde bulunan sürücü N.E. (34) ile araçta bulunan H.A. (69), A.A. (35) ve H.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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