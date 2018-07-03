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03 Temmuz 2018 Salı 15:14

Kulu’ya doğal gaz boru hattı birleştirme çalışmaları başladı

Konya’nın Kulu ilçesinde, 49 kilometrelik doğal gaz nakil boru hattı birleştirme çalışmaları başladı.Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Uçan Mahallesi kırsalında bulunan gaz dağıtım merkezinden, Konya’nın Kulu ilçesine kadar olan...

Kulu'ya doğal gaz boru hattı birleştirme çalışmaları başladı
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Konya’nın Kulu ilçesinde, 49 kilometrelik doğal gaz nakil boru hattı birleştirme çalışmaları başladı.

Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Uçan Mahallesi kırsalında bulunan gaz dağıtım merkezinden, Konya’nın Kulu ilçesine kadar olan 49 kilometrelik doğal gaz nakil boru hattı birleştirme boru kaynaklama çalışmalarına kurban kesilerek başlandı. Programa, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdürü Vekili İsmail Orhan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

48 personelle birlikte yaklaşık 50-60 gün içerisinde boru bağlantısını tamamlayarak 10. veya 11. ayda gaz kullanımına başlanması için boru hattını Kulu girişine kadar getireceklerini belirten Yapı Denetim Kontrolörü Serkan Yıldız, “Buradan başlayıp götüreceğiz. Kulu’nun başına kadar hattımızı, Kasım gibi gaz almayı düşünüyoruz. Buradan Abdert ettiğimiz bir işlem var, Kasım’da da Allah’ın izniyle hatları (mevcut) eski hatta bağlayıp hattımıza arz edeceğiz” dedi.

Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ise, “İlçemiz yakında doğal gaza kavuşacak. Burası bir başlangıç. Bu ilk kaynağın atılmasını kutluyorum. Çalışanlara başarılar diliyoruz. Kendilerine sağlık ve afiyet diliyoruz. Biran önce ilçemize doğal gazın gelmesini ümit ediyoruz. Bu konuda emeği geçen değerli yetkililerimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu.
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