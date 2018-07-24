Kütükcü’den sanayicilere yapılandırma hatırlatması

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan yararlanmak için başvuru süresinin 31 Temmuz’da son bulacağını, tüm sanayicilerin bu yapılandırmadan faydalanmasının önemli olduğunu söyledi.

Kütükcü, tüm sanayi işletmelerinin mutlaka bir borç sorgulaması yapmasında fayda olduğunu, borçların bu yapılandırma kanunu kapsamında ödenebileceğini vurguladı ve sanayicileri 31 Temmuz’da son bulacak yapılandırma fırsatından faydalanmaya davet etti. Kütükcü, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırılabileceğini kaydederek, "7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim uygulanmaktadır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 25 indirim, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12.5 indirim, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirim yapılmaktadır. Yine bu kanun ile beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi, vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi gibi önemli imkanlar getirilmiştir. Ayrıca bu yapılandırma oda ve borsalara olan yıllık ve munzam aidat borçlarını da kapsamaktadır” dedi.