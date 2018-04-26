MEDAŞ, köy toplantılarına devam ediyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) tarımsal sulama döneminin başlangıcında vatandaşların sorunlarını öğrenmek için yaptığı köy toplantılarına devam ediyor.

Genel Müdür Danışmanı Ali Kınacı ve ilgili işletme sorumlularının katıldığı toplantılarda, vatandaşlar sorunlarını dile getirirken, ilk ağızdan sorunlarına çözüm bulmuş oluyor. MEDAŞ yetkilileri, gerçekleşen toplantılarda halkla birebir temas kurulduğu için görüşmelerin verimli geçtiğini, hizmet alanı içerisinde yer alan bölgelerde toplantılar düzenlemeye devam edileceğini aktardı. Kaliteli ve kesintisiz hizmet anlayışında çalışmalarına devam eden MEDAŞ, çalışmalarını iletişim temelli gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "Son bir ayda ondan fazla toplantı yaptık. Bu tür toplantıların çok faydasını görüyoruz. İlk olarak yaşanan genel sıkıntıları öğrenmiş oluyoruz. Ki, bu konular da ekseriyetle bizimle ilgisi olmayan, başka kurumları ilgilendiren sorunlar oluyor. Ama maalesef şirket olarak son aşamada olduğumuz için, elektrik alınamamasının müsebbibi olarak bizi görebiliyorlar. Bu toplantılarla, sorumluluk alanımızı çizerek, konuyu anlatmış oluyoruz. İkinci faydalı nokta ise, yaşanan spesifik sorunları öğrenmek. Bu konulara da hızlıca eğiliyoruz. Kısaca, vatandaşla doğrudan iletişim kurarak, müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz. İnşallah bu toplantıların sayısını artırarak, belli noktaya gelen memnuniyeti daha da üst seviyeyi getireceğiz" dedi.