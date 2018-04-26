MEDAŞ personelinden kan bağışına destek

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), müdür ve personelleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kan bağışında bulundu.

Kızılay’la yapılan iş birliği kapsamında MEDAŞ genel müdürlüğüne sabah erken saatlerde kurulan Kızılay aracı akşam saatlerine kadar bağışçılarını ağırladı. Kan bağışına, MEDAŞ çalışanların desteği yoğun oldu. Tüm gün genel müdürlükte kan verme işlemleri devam etti. Kan bağışında farkındalık oluşturmak ve hayat kurtarmanın önemi katılımlarla bir kez daha yenilenmiş oldu.