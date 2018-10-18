MEDAŞ’tan kan bağışı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanları kan bağışında bulundu.

“Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla hareket eden Türk Kızılay’ı ile MEDAŞ kan bağışı kampanyası düzenledi. Sosyal sorumluluk projelerinde gösterdiği duyarlılıkla dikkat çeken MEDAŞ, örnek bir projeye daha imza attı. Türk Kızılay’ı ile birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. MEDAŞ Genel Müdürlüğünde kurulan kan bağışı aracında Türk Kızılay’ının beş kişilik uzman personeli duyarlı bağışçılara ev sahipliği yaptı. Kan bağışına MEDAŞ çalışanların desteği yoğun oldu. Kan bağışında farkındalık oluşturmak ve hayat kurtarmanın önemi katılımlarla bir kez daha yenilenmiş oldu. Kızılay yetkilileri duyarlı davranış için teşekkür belgesi verdi.