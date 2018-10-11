KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:12

MEDAŞ’tan simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), genel müdürlüğünde yetkili polis memurları tarafından emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitimler düzenleniyor.MEDAŞ sosyal sorumluluk alanlarında eğitimlerini sürdürerek, farkındalık...

MEDAŞ'tan simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), genel müdürlüğünde yetkili polis memurları tarafından emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitimler düzenleniyor.

MEDAŞ sosyal sorumluluk alanlarında eğitimlerini sürdürerek, farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitim seminerleri düzenlendi. İki aşamada gerçekleştirilen eğitimlerin ilk aşamasında katılımcılara emniyet kemerinin önemi vurgulanıyor, ikinci aşamada ise katılımcılar simülasyon aracında uygulamalı eğitime alınıyor. Düzenlenen eğitimde emniyet kemerinin faydalarını uygulamalı olarak görme fırsatı sunuluyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku