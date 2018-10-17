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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:55

Meram Belediyesinde hizmet içi eğitim

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programı gerçekleştirdi.Meram Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde ‘Belediye Akademisi’ başlığı altında hizmet içi...

Meram Belediyesinde hizmet içi eğitim
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programı gerçekleştirdi.

Meram Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde ‘Belediye Akademisi’ başlığı altında hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Belediye çalışanlarının motivasyonunu ve belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen program üç gün boyunca Meram Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirildi. ‘Etkili İletişim Teknikleri Ve Stres Yönetimi’, ‘Motivasyon ve Takım Çalışması’ ve ‘Zor İnsanlarla Başa Çıkma’ konu başlıkları altında yapılan seminerlere belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

İlk seminerde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin tarafından ‘Etkili İletişim Teknikleri ve Stres Yönetimi’ konusu başlığı altında “Bireylerin ve kurumların iletişim becerilerini arttırma, iletişimde etki gücünü artırma yolları, hizmet ve kalite bilinci vatandaş odaklı hizmet çizgisi, empatik iletişim kurma ve algıda seçicilik” konuları anlatıldı. İkinci gün seminer veren Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Sığrı ise, motivasyon ve kurumsal yönetimde yönetici-personel ilişkilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı “Motivasyon ve Takım Çalışması” başlığı altında dinleyicilere bilgiler verdi. Eğitimlerin son gününde de Uzman Eğitmen, Almila Dalkılıç ‘Zor insanlarla başa çıkma’ eğitiminde ‘Zor durum nedir? Zor kişi kimdir? İnsan ve davranış, davranışlara göre zor insan tipleri ve zor insanlarla iletişim tekniklerini’ anlattı.

“Her çalışmamız hizmet kalitesini artırabilmek için”

Meram ve Meramlıya hizmette kalite çıtasını yükseltmek adına her fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, hizmet içi eğitimin temel amacının da bu olduğunu kaydetti. Belediye çalışanlarının motivasyon ve mutluluğunun da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Toru, “Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonu ve mutluluğu bir çok nedenle bizim için çok önemli. Bu nedenlerden belki de en önemlisi hizmetlerimizin kalitesini artıracak en önemli faktör olması. Hizmet noktasında bunlar birbirlerini zincirleme etkileyen, tetikleyen konular. Biz biliyoruz ki, özellikle hizmet alanında çalışanların mutluluğu hizmetin kalitesini artıran en önemli etken. Yine hepimiz şunun farkındayız ki; Meram Belediyesi personeli nitelik olarak en üst seviyede. Biz buna rağmen yine de unuttuğumuz şeyler varsa yeniden hatırlamak için, eksikliklerimiz varsa nerede olduğunu tespit etmek amacıyla bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.
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