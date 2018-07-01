Meram’da camiler ve yaşlıların evleri temizleniyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren cami ve ibadethane temizleme ekibi, ilçedeki cami ve ibadethanelerde periyodik olarak temizlik yapıyor. Ayrıca, ihtiyaçlarını göremeyecek durumda...

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren cami ve ibadethane temizleme ekibi, ilçedeki cami ve ibadethanelerde periyodik olarak temizlik yapıyor. Ayrıca, ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlar belirlenerek evlerinde de temizlik işlemi gerçekleştiriliyor.

İŞ-KUR’dan istihdam edilen personellerden oluşan ekip, ilçe genelindeki yaklaşık 500 caminin iç ve dış temizliğini yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ramazan ayında camilerin yoğun olarak kullanıldığını ve ekiplerin periyodik aralıklarla temizlik çalışmasını gerçekleştirdiği belirtilirken, "İlçemizde bulunan yaklaşık 500 caminin genel temizliğini, halı yıkama, duvar temizliği, camların silinmesi, bahçe temizliği ve avizelerin temizliğine kadar kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Gelen yoğun talep nedeniyle Ramazan ayı ve sonrasında da ekipteki çalışan personellerimiz yoğun mesai harcıyorlar. İlçemizdeki tüm ibadethaneleri temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olan yaşlı vatandaşların evlerinin de temizlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi: “Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru’nun isteğiyle, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında ilçemizde ikamet eden, yaşı ilerlemiş ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımızın evleri ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Temizliğin yanı sıra yaşlılarımızın ihtiyaçları noktasında yardımcı olmaya çalışılıyor.”