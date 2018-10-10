Meram’da Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi.Meram’da bir taraftan tarihi, doğal ve kültürel zenginlikler korunurken diğer taraftan ilçeye...

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Meram’da bir taraftan tarihi, doğal ve kültürel zenginlikler korunurken diğer taraftan ilçeye modern tesisler kazandırılıyor. Bu kapsamda son iki hafta içinde Havzan Sosyal Tesisi ve Millet Kıraathanesi gibi yatırımlar Meram’a kazandırılırken son olarak Yenice Mahallesinde yapımı tamamlanan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mehmet Ali Özbuğday’ın hayatının anlatıldığı ve yine hafız olan Mehmet Ali Özbuğday’ın kendisinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin yer aldığı videoların izlenmesi ile başladı.

“Ömrümüzü hizmet yolunda harcamaktan şeref duyduk”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, şehrin müstesna insanlarından birisi olan merhum Mehmet Ali Özbuğday ismini, böylesine önemli bir merkeze vermekle sevinirken, merhumu, ömrünün en verimli çağında kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi. Özbuğday’ın, memleket sevdalısı bir isim olduğunu hatırlatan Başkan Fatma Toru, “Bizler; halka hizmet için bu davaya baş koyarken, ömrümüzü bu yolda harcamaktan hep şeref duyduk. Sizlere hizmet ederken önümüze çıkan engelleri yine sizlerle birlikte aştık. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe, hep birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

“Gençlere sahip çıkarak, geleceğimize sahip çıkıyoruz”

Ülkemizin bekası için, aile yapısının korunarak ve güçlendirilerek, gençlerimizin eğitimli ve kültürlü yetişmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Toru, “Klasik anlamdaki belediyecilik hizmetleri kadar sosyal ve kültürel belediyeciliğe önem vermemizin nedeni de budur. Kültürel değerlerini yitirmiş, geçmişini bilmeyen dolayısıyla geleceğe de hazırlanamayan bir gençliğe, ülkeyi nasıl emanet edebiliriz ki? Eğer bekanızı devam ettirmek istiyorsanız mutlaka gençlerinize sahip çıkarak her alanda tam donanımlı yetiştirmeniz gerekmektedir. Meram Belediyesi olarak bu anlayışın ışığında çalışmayı ve projeler üretmeyi kendimize rehber edindik” dedi.

“Meram’a, Meramlıya hizmet etmenin onuruyla doluyum”

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin; eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle sadece Meram’ın değil; tüm Konya’nın parlayan yıldızı olacağını ifade eden Toru, Meram Gençlik Meclisinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Bilardo Federasyonunun da faaliyetini burada sürdüreceğini belirtti. Bünyesinde bulunan kütüphane ve dersliklerin de öğrencilerin hizmetinde olacağını söyleyen Toru, “Şehrin Tasarım Atölyesi yanında geleneksel el sanatları çalışmaları da merkezimizde yer alacaktır. Gençlerimize yönelik olarak yapılacak olan her türlü kültürel ve eğitim seminerleri için de salonlarımız daima açık olacaktır” şeklinde konuştu.

Beş yıla yakın bir süredir Meram’a ve Meram halkına hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Fatma Toru, “Sizlerden emaneti almadan önce ne söz vermişsek tamamlamanın gayretindeyiz. Birçok projemiz tamamlanırken bazı projeler ise tamamlanmak üzeredir. Sizlerden gelen talepleri de karşılamak için Belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik. Gecemiz, gündüzümüz hep Meram oldu. Allah’a şükürler olsun; Meram’a, Meramlıya hizmet etmenin onuruyla doluyum. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise, ülke olarak en büyük değerinin ve sermayelerinin gençlik olduğunu söyledi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da, Mehmet Ali Özbuğday ile yıllarca omuz omuza çalıştığını belirterek, tesisi kazandıran Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve ekibine teşekkür etti.

“Büyük vefa örneği gösteren Başkan Toru’ya teşekkür ediyorum”

İnsanın hayatta iyi eserler bırakması için çok uzun süre yaşamasının gerekmediğine dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mehmet Ali Özbuğday’ın hayatının ve bu kısa hayatına sığdırdığı başarıların bunun kanıtı olduğunu söyledi. Siyasetin vefa olduğunu ifade eden Altay konuşmasını şöyle sürdürdü “Böyle değerli bir tesise böyle değerli birinin ismini vererek vefa örneği gösteren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz her dönem saldırı altında. Bu saldırılara karşı tek sermayemizde çocuklarımız, gençlerimiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek bu mücadeleyi kazanma şansımız o kadar artıyor. Onların iyi yetişmeleri için bu ve buna benzer yatırımlar iyi bir fırsattır.”

“Bu tetisten nice Mehmet Ali Özbuğdaylar yetişecektir"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Gençlik Merkezi’nin gelecek adına önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Bu tesisten nice Mehmet Ali Özbuğdaylar yetişecektir. Böylesine önemli bir vefa örneği gösteren Başkan Fatma Toru’ya teşekkür etmek istiyorum. Gençliğimiz bu güzel imkanları kullanarak yetişecek. Onların iyi yetişmesi bugün için yapılabilecek en iyi yatırımdır. Türkiye yüzyıllardır yürüdüğü bu yolda nice mücadeleler verdi. İşte insan olmanın ve yeni bir medeniyet inşa ve ihya etmenin maalesef bedelleri oluyor. Biz o bedelleri ödeye ödeye geldik bugünlere. Ama biliyoruz ki hepsi birer imtihan ve imtihanımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Ali Özbuğday’ın annesi Hatice Özbuğday, babası Muammer Özbuğday ve eşi Şeyma Özbuğday ile tesisin kütüphanesine ismi verilen Bitlis’te şehit düşen Şükrü Çakar’ın ailesine plaket verildi. Konya eski Müftüsü ve Mehmet Ali Özbuğday’ın amcası Şükrü Özbuğday’ın yaptığı duanın ardından gerçekleştirilen açılıştan sonra misafirler tesisi gezdi.

Açılış programına, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, MÜSİAD üyeleri, Meram Belediye Meclis Üyeleri, STK Üyeleri, merkeze adını veren Mehmet Ali Özbuğday’ın annesi, babası ve eşi ile tesisin kütüphanesine ismi verilen şehit Şükrü Çakar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.