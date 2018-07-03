Meram’da spor yatırımı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahallesinde yapımı devam eden spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.Meram Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediye...

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahallesinde yapımı devam eden spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Meram Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahallesinde yapımına devam edilen spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

“Yıl sonu itibariyle hizmet vermeye başlayacak”

Değişen yaşam koşulları ile birlikte halkın ihtiyaçlarının da değiştiğine dikkat çeken Başkan Toru, “Sportif alanlar, sosyal tesisler ve parklarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Aşkan, Alavardı, Necip Fazıl, Yaka mahallelerimizin ihtiyacı olan spor donatılarını sağlamak üzere daha önce başlamış olduğumuz Aşkan Spor Kompleksi inşaatı, yıl sonu itibariyle halkımıza hizmet vermeye başlayacak” dedi.

“Sporun farklı dallarına olan ihtiyaç karşılanmış olacak”

Başkan Toru, spor kompleksi ile ilgili bilgiler vererek, “Tesisimiz toplamda 12 bin 400 metrekarelik alana oturuyor ve 4 bin 200 metrekarelik inşaat alanına sahip. Spor kompleksimizin içerisinde yer alan iki kapalı bir açık tenis kortu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, 2 squash alanı, badminton alanı, basketbol sahası, bay ve bayanlar için fitness alanları, çocuklarımız için oyun bölümleriyle birlikte Meram’da sporun farklı dallarına olan ihtiyaç karşılanmış olacak. Tesisimizde şu an ki imalat yüzde 65 seviyesinde. İnşallah Kasım ayı gibi tefrişat tamamlanarak belediyemiz tarafından işletmeye açılmış olacak. Meram, spor açığını hızla gidermeye devam ediyor. Spor kompleksimiz ilçemize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.