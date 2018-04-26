Meram’da tehlike arz eden Muhacir Pazarı yıkılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından, ekonomik ömrünü yitiren Muhacir Pazarı’nda yıkım çalışması gerçekleştiriliyor.Meram Belediyesi tarafından, Konya’nın en eski pazar yerlerinden olan Muhacir Sebze ve Tuhafiye Pazarı’nın,...

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından, ekonomik ömrünü yitiren Muhacir Pazarı’nda yıkım çalışması gerçekleştiriliyor.

Meram Belediyesi tarafından, Konya’nın en eski pazar yerlerinden olan Muhacir Sebze ve Tuhafiye Pazarı’nın, üstünü kaplayan örtü sisteminin yıpranması ve risk teşkil etmesinden dolayı yıkımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda pazar esnafının ve vatandaşların mağdur olmaması adına Atatürk Stadyumu içerisinde, daha önce 100. Yıl Spor Salonu, 2 No’lu saha ve 3. No’lu saha olarak hizmet veren alanlarda altyapı ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilerek pazar esnafına tahsis edildi. Düzenlenen yeni pazar alanında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Konya Pazarcılar Odası Yasin Aktaş incelemelerde bulundular.

“Risk teşkil eden mevcut pazar alanı yıkılıyor”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, mevcut Muhacir Pazarı’nın yıpranmasından dolayı riskli hale geldiğini belirtirken, “Konya’nın geleneksel Pazar yeri olarak yıllardır hizmet veren Muhacir Pazarımızın, üstündeki örtü sisteminin eskimesi ve riskli hale gelmesinden dolayı yıkımı gerekli hale gelmişti. Bu kapsamda pazarcı esnafımız ve Pazarcılar Odası ile görüşerek hep birlikte yıkım kararı aldık. Bu karar meclisimizden de geçerek pazarın yıkım sürecini başlatmış olduk” dedi.

“Altyapısıyla, otoparkıyla daha konforlu bir pazar alanı”

Başkan Toru, bu aşamada pazarcı esnafı ve vatandaşların mağdur olmaması adına titizlikle çalışıldığını ifade ederek, “Eski stadyumun içinde bulunan, daha önce 2 No’lu saha, toprak saha ve 100. Yıl Spor Salonu’nun yer aldığı alana Muhacir Pazarı esnafımızı taşıdık. Otoparkıyla, geniş alanıyla daha sağlıklı bir Pazar alanına kavuşmuş olacağız. Konya’nın ihtiyacı ile birlikte inşallah 29 Nisan Pazar gününden itibaren Muhacir Pazarı sekteye uğramaksızın, esnafımızı da mağdur etmeden konforlu bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Bu noktada bizlere yardımcı olan Konya Pazarcılar Odası’na Pazar esnafımıza ve yer tahsisinde bulunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ederim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Pazarcılar Odasından teşekkür

Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Aktaş ise, esnafın ve vatandaşların mağdur edilmeden bu tür çalışmaları gerçekleştirmenin önemli olduğuna değinerek “Muhacir Pazarı’nın taşınma sürecinde bize yeni bir yer temin eden, gün kaybı olmadan esnafımızı mağdur etmeyen, her zaman esnafımızın yanında olan Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyoruz. 29 Nisan Pazar günü Eski Stadyum içerisinde yer alan yeni pazar alanımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde görüş belirtti.