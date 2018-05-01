KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 11:40

Meramlı gençler Kayalı’da çocuklarla buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Kayalı Mahallesinde çocuklarla buluştu. Gençler, öğrencilerle bir araya gelerek Kayalı İlkokulunu boyarken, okula mini kütüphane oluşturdu.Meram...

Meramlı gençler Kayalı'da çocuklarla buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Kayalı Mahallesinde çocuklarla buluştu. Gençler, öğrencilerle bir araya gelerek Kayalı İlkokulunu boyarken, okula mini kütüphane oluşturdu.

Meram Gençlik Meclisi, gerçekleştirdiği projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Meram Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Meclisi üyeleri Meram’a bağlı Kayalı Mahallesindeki Kayalı İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Büyükşehir Yasası ile birlikte köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Kayalı’daki öğrencilerle bir araya gelen Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Kayalı İlkokulunun dış cephesini boyadı. Öte yandan, Meram Belediyesi tarafından temin edilen kitaplarla Kayalı İlkokuluna mini bir kütüphane de oluşturuldu.

Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, Kayalı İlkokulunu ziyaret ettiklerini belirtirken, “Hep birlikte okulumuzu boyayarak güzel vakit geçirdik. Ayrıca kütüphanemize kitaplar yerleştirdik ve büyümesine yardımcı olacağız. Hep beraber güzel vakit geçirerek öğrenci kardeşlerimizle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru’ya teşekkür ederim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku