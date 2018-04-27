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27 Nisan 2018 Cuma 15:46

MHP İl Başkan Yardımcısı Fatih Satılmış, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Fatih Satılmış, Konya milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.Halen Konya Şeker A.Ş’de Medya Reklam Satın Alma Yöneticiliği görevini sürdüren Ahmet Fatih...

MHP İl Başkan Yardımcısı Fatih Satılmış, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Fatih Satılmış, Konya milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Halen Konya Şeker A.Ş’de Medya Reklam Satın Alma Yöneticiliği görevini sürdüren Ahmet Fatih Satılmış, küçük yaşlarda Ülkü Ocakları ile tanıştı. Eğitim hayatı boyunca Ülkü Ocaklarında çeşitli görevlerde bulunan Satılmış, MHP Konya İl Başkanlığının 12. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi. Satılmış, yürütmekte olduğu MHP İl Başkan Yardımcılığı görevinden 27. Dönem milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.
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