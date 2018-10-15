MHP’den çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmaması için 2 kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmamasını içeren iki kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Musfafa Kalaycı açıklamasında, çiftçi ve üreticinin çok zor günler yaşadığını, girdi fiyatlarındaki aşırı yükselmeler ve ithalata dayalı politikaların üretim yapmayı neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi. Tarımsal sulamada ve seralarda kullanılan elektrik ile tarımsal üretimde kullanılan mazot, ilaç, tohum ve fide teslimlerine KDV istisnası getirilmesi ile tarımsal üretimde kullanılan mazottan Özel Tüketim Vergisi alınmamasını öngören 2 kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) sunduğunu bildiren Kalaycı, “Gübre fiyatları bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artmıştır. Çiftçi gübre alamayacak haldedir. Elektrik fiyatlarına yüzde 70 zam yapılmıştır. Çiftçi tarımsal sulamada ve seralarda kullandığı elektrikle ilgili borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. Mazot fiyatı, ÖTV’den feragat edilmesine rağmen bir yılda yüzde 36 artmıştır. ÖTV yansıtıldığında çiftçinin mazot alabilmesi artık çok zor olacaktır. Çiftçinin ürünü ise para etmemektedir. Çiftçi, buğdayını ve arpasını bir önceki yıla göre yüzde 10 düzeyinde artırılan fiyat üzerinden satabilmiştir. 7 yıldır destekleme primi artırılmamaktadır. Çiftçi bu yıl 800 liraya sattığı arpasını, TMO’dan tohumluk olarak 1200 liradan alabilmektedir. Pancar alım kampanyası başlamış, ancak 16 polar üzerinden 235 TL/ton olarak Haziran ayında açıklanan ve önceki yıla göre yüzde 11,9 artırılan pancar taban fiyatı, o günden bu yana yaşanan enflasyon sebebiyle erimiştir. Pancar taban fiyatı mutlaka güncellenmelidir. Mısır fiyatı sezonun başında 1250 lira düzeyinde iken daha sonra 800 liranın altına kadar inmiştir. Besiciler ve süt üreticileri kan ağlamaktadır. Üreticiler büyük sıkıntılarla karşı karşıya olup, ayakta durma mücadelesi vermektedir. Besi ve süt yeminin torbası son bir yılda 45-50 liradan, 85-90 liraya çıkmıştır. Slaj fiyatı 200 lirayı, saman fiyatı 450 lirayı aşmıştır. Buna karşın, et ve süt fiyatları geçen yılla aynı düzeyde olup yerinde saymaktadır. Konya’da iki ay önce 28,5 lira olan dana karkas kesim fiyatı 26 liraya kadar düşmüş, buna rağmen alan yoktur. Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği süt fiyatına uyulmamakta, süt alımları yeterince yapılmamakta, süt üreticilerinin paraları zamanında ödenmemektedir. Her geçen gün zamlanan yem, slaj ve saman gibi girdiler karşısında üreticilerin dayanacak gücü kalmamıştır. Pek çok besici iflas etmekte, işi bırakmak zorunda kalmaktadır" dedi.

“Üreticiye sahip çıkılmalı, ithalata dayalı politikalar terkedilmelidir”

Mustafa Kalaycı, çiftçinin ve üreticinin temel girdilerini ucuz alabilmesi için iki kanun teklifi sunduğunu hatırlatarak, “Tarımsal sulamada ve seralarda kullanılan elektrik ile tarımsal üretimde kullanılan mazot, ilaç, tohum ve fide teslimlerine KDV istisnası getirilmesi, tarımsal üretimde kullanılan mazottan Özel Tüketim Vergisi alınmaması öngörülen iki kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuş bulunuyorum. Partimizin seçim beyannamesinde yer alan ve çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmamasını düzenleyen bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını diliyorum” diye konuştu.