Millet Bahçesi çalışmalarında yüzde 100 geri dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından eski stadyum alanında Türkiye’de ilk kez başlatılan Millet Bahçesi dönüşüm çalışmaları kapsamında, stadyumdan geriye kalan tüm değerli geri dönüşüm malzemelerinin Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayla titiz bir şekilde ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, eski stadyumun alanının Millet Bahçesi’ne dönüşümü için Türkiye’de ilk kez başlattığı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyumdaki dönüşüm çalışmalarının ardından başlayacak çalışmalarla Konya’nın Millet Bahçesi’ne kavuşacağını belirterek, yaptıkları çalışmalarda geri dönüşüme de büyük önem verdiklerini dile getirdi. Dönüşümün devam ettiği eski stadyumda bulunan tüm değerli geri dönüşüm malzemelerinin titiz bir çalışmayla ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırıldığını belirten Başkan Altay, geri dönüşüm anlamında da Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti. Eski stadyum alanında yürütülen geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Altay, koltukların sökülerek plastik geri dönüşüm fabrikalarına gönderildiğini ve binalarda bulunan PVC’lerin de sağlam olanlarının yeniden kullanımını sağlayacaklarını kaydetti. Saha üzerindeki yapıların çatı aksamlarının el işçiliği ile titiz bir şekilde söküldükten sonra kullanılabilir tüm malzemelerin alındığını belirten Başkan Altay, “Bina üzerindeki tüm yapıların tesisatı sökülerek kablo ve bakır şeklinde ayrı ayrı stoklandı. Yıkımla birlikte başlayan demir ayrıştırma süreci demirin betonlardan ayrılarak top haline getirilmesi ile devam ederken top haline gelen demirler, demir dönüşüm fabrikalarına nakledilerek yeniden ekonomiye kazandırılacak” ifadelerini kullandı.

"Konkasör ile moloz dönüşümü ülkemizde ilkler arasında"

Başkan Altay, sahada oluşan molozların mobil konkasör ile kırılarak mıcır haline getirildiğine ve konkasör ile moloz dönüşümünün Türkiye’de ilkler arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Mıcır haline getirilen molozlar devam eden diğer çalışmalarımızda kullanılmaktadır" dedi. Başkan Altay, son aşamaya gelen çalışmalarda eski stadyumda bulunan moloz yığınlarının kısa süre içerisinde kaldırılacağını da sözlerine ekledi.