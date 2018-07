Milletvekili Erdem: 'Türk milleti istikrara güvendi'

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretleri kapsamında Akşehir’e gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığına geçen Orhan Erdem, burada teşkilat yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu yaptığı konuşmada, “Bu seçimlerde ter döken başta vekilimiz Orhan Erdem Bey, Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya olmak üzere yönetimimiz, kadın kolları, gençlik kollarımızla birlikte seçimimizi başarıyla atlattık. Mahalle başkanlarımız da dahil olmak üzere hepsine ben tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Akşehir şimdiye kadar birçok seçimden başarıyla çıktı. Elhamdülillah 24 Haziran’da da güzel bir sonuçla alnımızın akıyla seçimden çıkmış bulunuyoruz. Ben sandık yönetimimizden, ana kademeye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, “24 Haziran seçimi çok önemli bir seçimdi. Böyle bir önemli seçimde Akşehirli olarak, AK Parti teşkilatı olarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın Akşehir’deki yol arkadaşları olarak başarıyla çıkmamızdan son derece memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu seçimde başta bize takım kaptanlığı yapan, gayret gösteren, o yoğun azmi, heyecanıyla, sabrıyla, gayretiyle Milletvekilimiz Orhan Erdem bey başta olmak üzere, İlçe Başkanımız Abdurrahman Çardakoğlu ile ilçe yönetimimize, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyelerimize, sandık başkanlarımıza ve müşahitlerimize kısacası ak davanın ak insanlarına hepsine teşekkür ediyorum. Elbette ki, Türkiye’deki, sonuçlarda öngörüldüğü gibi ülke sonucunda bir düşme olduğunu gözlemledik. Biz daha fazlasını tabi ki her zaman hedeflerimizin üstünde tutacağız. Akşehir’de muhakkak düşme oldu ama genel anlamda baktığımız zaman başarılı olduğumuzu herkes ifade ediyor. Bu da bizim için doğrusu mutluluk vericidir. İlçemizde daha iyi sonuçlar elde edebilmenin yollarını arayarak hedeflerimizin üstüne katarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü liderimiz gerçekten gece gündüz çalışıyor. Bu seçimde gösterilen başarı dolayısıyla ekibimize teşekkür ediyorum. Başarılarımızın artarak devam etmesini diliyor, milletvekilimize bu vesileyle tekrar görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

"Türk milletvekili istikrara güvendi"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 24 Hazirandaki seçimlerde alınan sonuçlar için teşekkür ederek, “Akşehir ilçe başkanımızın koordinasyonunda, Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) planlamalarıyla birlikte yoğun bir çalışma yaptık. Hızlı bir seçimdi, erken seçimdi. Bir bir dolaşarak seçmenimizin yüzde 80’ine ulaştık. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hiçbir zaman yanımızdan ayrılmayarak o aile birliğini gösterdi. Büyükşehirler arasında Konya yine Türkiye birincisi. AK Parti’de yine birinci. İlk defa yapılan bir seçim, ittifakların olduğu bir seçimdi. Bizim de oylarımızda kaymaların olduğu görüldü. Ama bunlara bir bütüne baktığımızda, ittifak olarak baktığımızda Konya’da yine yüzde 74’lerin üzerinde, Akşehir’de yüzde 65,5 bir oy aldığımız görülüyor Cumhur İttifakı olarak. AK Parti olarak da yüzde 51’e yakın oranımız vardır. Allah’a şükür AK Parti 2002’de iktidar oldu. Şehrimizde hiçbir zaman oylarımız düşerek değil, yükselerek devam etti. Her zaman yüksek oylarla ve seçim akşamında coşkuların görüldüğü gibi halkımızın büyük bir desteğinin olduğunu gördük. Türk milleti; istikrara güvendi. AK Parti iktidarının yaptıklarının ve yapacaklarının taahhüt olduğuna inandı ve desteğini verdi. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmiş durumundayız. Türkiye’de yürütmenin Cumhurbaşkanının erkinde, denetiminde güçlü bir şekilde mecliste olduğu ve Türkiye’deki her kesimin yüzde 99’unun temsilinin olduğu bir mecliste, inşallah yeni döneme başlayacağız. Bu seçim Türkiyemize, Konyamıza, Akşehirimize hayırlı olsun. Asıl emekçi arkadaşlarım burada, her seçim teşkilatlarla kazanılır. Onlara yine tek tek teşekkür ediyorum. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Erdem’den Akşehir Belediyesine ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, ilçe teşkilatının ardından Akşehir Belediyesine geçti. Belediye hizmet binası önünde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve birim müdürleri tarafından karşılanan Konya Milletvekili Erdem’e bir de çiçek takdim edildi. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Akşehir’deki temasları kapsamında ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile de bir araya geldi. Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki etkinlikte muhtarlarla buluşan Milletvekili Erdem’e AK parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Akşehir Koordinatörü Muharrem Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da eşlik etti. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem muhtarların mahallelerindeki sorunları bir an önce bilmek, devlet, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesinin üzerine düşenleri yapması için çalışmalara başladıklarını belirtti. Güzel ve huzur ortamı içinde geçen seçimler için de muhtarlara teşekkür eden milletvekili Erdem, muhtarlarla sık sık bir araya gelerek sorunları ve istekleri dinleyeceklerinin altını çizdi.

Muhtarlara istek, talep ve sorunlarını yazabilmeleri için form dağıtılırken, toplantıda muhtarlarda söz alarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.