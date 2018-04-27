Milletvekili Erdoğan ve Kaleli’den şehit ailesine ziyaret

AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan ve Uğur İbrahim Kaleli ile AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada...

AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan ve Uğur İbrahim Kaleli ile AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası İbrahim Cesur ve annesi Fatma Cesur ile bir süre sohbet eden Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, ülke olarak zor günler yaşandığını, hem içeride hem dışarıdaki hainlerle uğraştıklarını söyledi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Başsağlığı diliyor. Evlat acısı zor. Siz 80 milyon ailemizin içinde şehit annesi ve babası olarak en şerefli anne ve babalarımızsınız. Şehidimiz bizim de evladımız. Bizler her zaman milletimizin yanındayız. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağolsun" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Erdoğan’a teşekkür eden şehit babası İbrahim Cesur, "Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Vatan sağolsun. Siz de, bizden Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin" diye konuştu.