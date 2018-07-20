KONYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:20

Minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü kaçtı

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, kaza yerini terk edip kaçtı.Kaza, Kulu-Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özkan K. idaresindeki 34 KP 4583 plakalı minibüs, kavşakta seyir...

Minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü kaçtı
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Konya’nın Kulu ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, kaza yerini terk edip kaçtı.

Kaza, Kulu-Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özkan K. idaresindeki 34 KP 4583 plakalı minibüs, kavşakta seyir halindeyken henüz sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü kaza yerini terk edip kaçtı. Kaza sonrası sürücü ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra elektrikli bisikleti oto parka çekti. Kazandan sonra yaralı olup olmadığı bilinmeyen bisiklet sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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