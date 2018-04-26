Mozaik 2 Konserine yoğun ilgi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Selçuklu Belediyesinin SEDEP kapsamında düzenlediği “Mozaik 2” konseri Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen konserin ikincisi yeni bir repertuarla dinleyicilere müzik akşamı yaşattı. Programda, Anadolu ve komşu coğrafya müziklerindeki çeşitliliğin yanı sıra tek sesli ve çok sesli müzik anlayışının birbirinden güzel örnekleri Müzik Eğitim Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile farklı şehirlerden alanından uzman müzisyenler tarafından seslendirildi.

Ödüllü NEÜ öğrencileri de konserde yer aldı

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Genç Sazendeler adlı icra yarışmasında alanında Türkiye birincisi olan NEÜ Yüksek Lisans öğrencisi Gökhan Kulay ve mansiyon ödülü alan NEÜ Lisans Öğrencisi İbrahim Genç konserde Bir Nefes Aşk adlı enstrümantal eseri seslendirdi. Öğrenciler dinleyicilerden tam not aldı.

Konserin sonunda bir konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Bize Anadolu’nun her yerinden esintiler dinleterek güzel bir akşam yaşatan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Genç Sazendeler yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ortaklaşa çalışma yapmak kolay değil. Fedakarlık, özveri, çaba, emek gerektiriyor. Arkadaşlarımız bu emeği ortaya koyarken yoğun gayret gösterdiler. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

NEÜ AKEF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Özdek de, Rektör Şeker’e teşekkür ederek, “21 yıldır öğrenci ve öğretim elemanı olarak görev yaptığım süreçte hiç bu kadar destek görmemiştik tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından son buldu.