MÜSİAD Konya’dan Kazakistan’a çıkarma

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, gerek ülkemizin ve gerekse de şehrimizin önüne koyduğu ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Kazakistan’a Yurtdışı İş Seyahati düzenledi.

4 gün süren geziye inşaat, makine, metal-maden, otomotiv yedek parça, kuyumculuk, büro malzemeleri, mobilya, dayanıklı tüketim ve orman ürünleri, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları katıldı. 16 kişiden oluşan heyet, Kazakistan’ın Almatı kentinde 100’e yakın Kazak iş adamıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Heyet ayrıca Almatı’da fabrika ve işyerlerini ziyaret ederek saha araştırması yaptı.

Kazakistan Yurt Dışı Yatırım ortamı ve Araştırma İş Gezisi seyahati ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Dünya üzerinde ve özellikle de Ortadoğu’da yaşanan savaş ve çatışma ortamı hem ülkemizin hem de şehrimizin ihracatını olumsuz etkilemektedir. Yolumuza devam edebilmek ve büyük Türkiye hedeflerimize ulaşabilmek için yeni pazarlar bulmak amacıyla geziler düzenlemekteyiz. İhracat hedeflerimize katkı sağlaması için düzenlediğimiz bu gezinin, bölgemizde yaşanan olaylar nedeniyle ihracatta yaşadığımız kaybın telafisi açısından son derece önemlidir. Kazakistan, Orta Asya’da hem ekonomik hem de kültürel işbirliğimiz bakımından özel önem verdiğimiz ülkelerin başında gelmektedir. Kazakistan ile hem var olan ticaretimizi hem de ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak istiyoruz. Aynı zamanda da kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Kazakistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en fazla yatırımımızın bulunduğu ülkelerden biridir. Ülkedeki Türk yatırımlarının toplam tutarı 1,8 milyar doları aşmış durumdadır. Türkiye, Kazakistan’ın madencilik sektöründe faaliyet gösteren 10 büyük yatırımcı ülkeden biridir. Türk müteahhitlik şirketleri de ülkede çok önemli projelere imza atmaktadır. Kazakistan’daki birçok projede Türk firmalarının imzası, emeği ve alın teri vardır. Temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz’ı, Almatı Ticaret Ateşesi Sayın Osman Boztepe’yi, Almatı Atameken Girişimciler Odası’nı, MÜSİAD Kazakistan Temsilcilik Başkanı Sayın Yılmaz Kesen’i ve sektörel Fabrika ve iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirdik. Konya’mızın yatırım ortamını anlatırken, bizde Kazakistan’da ne yapabileceğimizi hususunda detaylı bilgi sahibi olduk. Umuyoruz ki, bu temaslarımız ve ikili iş görüşmelerimizin meyvelerini önümüzdeki günlerde toplayacağız. Bu temaslarımızın her iki tarafa da hayırlar getirmesini diliyorum. MÜSİAD Konya olarak, Ülkemizin ve Şehrimizin ekonomide önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.