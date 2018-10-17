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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:25

NEÜ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayine mühendisler yetiştirecek

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ), bu yıl ikincisini uygulamaya aldığı “Stajyer Mühendis Programı” kapsamında protokol imzaladığı 20 üniversiteden biri oldu.Türkiye’nin havacılık ve...

NEÜ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayine mühendisler yetiştirecek
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ), bu yıl ikincisini uygulamaya aldığı “Stajyer Mühendis Programı” kapsamında protokol imzaladığı 20 üniversiteden biri oldu.

Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayinde geleceğini inşa edecek mühendislerin yetişmesi ve TUSAŞ’ın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün karşılanması için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile üniversiteler arasında Stajyer Mühendis Programı İmza Töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi de protokol imzalanan üniversiteler arasında yer aldı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Üniversite adına protokolü imzaladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin savunma sanayi ve havacılıkta yerli ve milli ürünlerin oluşturulması hedefi ile yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde yeni yetenekleri eğitimleri sırasında şirkete kazandırmak için gerçekleştirilen Stajyer Mühendislik Programı ile üniversite öğrencileri kendilerini bu alanlarda geliştirme fırsatı bulacak.

“TUSAŞ’ın temelleri erbakan tarafından atıldı”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Stajyer Mühendis Programı kapsamında değerlendirilen bölümlerdeki öğrencilerinin mezun olmadan böyle önemli bir merkezde uygulama eğitimi görecek olmasının önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin her alanda gelişmesi için çalıştıklarını ve geleceğe güvenle bakan öğrenciler yetiştirdiklerini belirten Rektör Şeker, bu tür staj programları ile öğrencilerinin hem teorik hem de pratik alanda en iyi donanımla mezun olması için gereken ne varsa yaptıklarını ifade etti. Prof. Dr. Şeker, “TUSAŞ’ın temellerinin ismini taşımaktan gurur duyduğumuz Necmettin Erbakan tarafından atıldığını hatırlatmak isterim. Bu vesile ile de Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
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