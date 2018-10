NEÜ ve ASÜ Tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Törende konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sağlık alanında ülkenin önemli bir mesafe kat ettiğini ifade etti. Rektör Şeker, "Bu mesafenin alınmasında yetişmiş insan gücünün, hekimin çok ayrı bir yeri, özverisi ve çabası var. Bunun zaman zaman unutulduğuna ya da göz ardı edildiğine şahit olsak da vatandaşlarımız bunu biliyorlar. Arada maalesef münferit, sorunlu kişilerden kaynaklanan hekime yönelik, sağlık çalışanına yönelik şiddet ortaya çıkabiliyor. Ama her bir meslekte buna benzer iş kazaları ya da sıkıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Dün bir polis kardeşimizin şehit cenazesindeydik, yine şehitlerimiz var, iki gün önce bir doktor arkadaşımızın başına menfur bir saldırı geldi ve hayatını kaybetti. Hayatın içerisinde bunların hepsi var ama biz bunlar oluyor diye hizmet etmekten, hizmet üretmekten, insana yardımcı olmaya gayret etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bizim görevimiz devam edecek. Bu tür olayların inşallah son bulmasını arzuluyoruz. Her türlü şiddetin ülkemizde ve dünyada sona ermesini arzuladığımız gibi bunun için de çaba sarf ediyoruz. Her meslek kıymetli, her meslek saygıya değer, her insan saygıya değer bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü sürecin içerisinde meslekler arası sorunu büyüttüğünüz takdirde şiddetin bir parçası da bu tür algılar ve olgular oluyor” ifadelerini kullandı.

Rektör Şeker, “Yetiştirdiğimiz her bir bireye biz Mevlana Hazretlerinin belirttiği gibi sevgiden başka bir şey öğretmiyoruz. İnsanı sevmeyi öğretiyoruz, insana hizmet etmeyi öğretiyoruz. Bu topraklarda sevginin çoğalmasını, şiddetin de kaybolmasını arzuluyoruz. Önlük giydireceğimiz gençlerimize sağlık afiyet içerisinde başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.

"Hekimlik mesleği kitaptan öğrenilecek bir meslek değildir"

Tıp eğitimine yeni başlayan öğrencileri tebrik eden ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi de, “Öğrencilerimizi kabul edip, eğitimine katkı sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesinin tüm akademik ve idari personeline çok teşekkür ediyorum. Beyaz rengin bizim kültürümüzde birçok önemi var, bunlardan biri de hekimliğin simgesi olmasıdır. Sizlerden bu beyazlık içerisinde şeffaf, fedakar, eşitlikten yana ve verdiğiniz söze bağlı kalarak mesleğinizi icra etmeniz beklenmektedir ve bundan da kuşkumuz yoktur” şeklinde konuştu.

ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan ise, “Bu bizim ikinci önlük giyme törenimiz. Evlatlarımızı Meram Tıp Fakültesine emanet ettik ve çok güzel bir eğitim aldıklarını bildiğimiz için gönlümüz rahat. Diğer taraftan da Aksaray’da fakültemizi kurmaya çalışıyoruz. Hekimlik mesleği kitaptan öğrenilecek bir meslek değildir. Bu nedenle usta çırak ilişkisi bu meslekte çok önemli. Öğrencilerimiz hocalarından alacakları bilgi, görgü ve terbiye ile çok daha iyi hekimler olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, “Hekimlerimiz, dünya üzerinde iyi yetişen bir meslek grubu içerisinde. Bunu iddialı söylüyoruz çünkü İngiltere, Amerika ve Avrupa’dan şuanda ülkemize sağlık turizmi adı altında hasta transferi var. Onlar da bu ülkede hekimlerin iyi yetiştiğini biliyorlar. Dolayısıyla emin ellere teslim olmak için kalkıp buraya gelerek tedavi oluyorlar. Hem hasta hem de öğrenci adına söylüyorum Meram Tıp Fakültesi ülkemizde tercih edilebilirlik açısından ilk 15’e girmiş bir fakülte. Dolayısıyla sayın veliler gözünüz arkada kalmasın, çocuklarınız emin eller ve emin bir yerde” dedi.

Konuşmaların ardından NEÜ Meram Tıp Fakültesi ve ASÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine beyaz önlükleri hocaları tarafından törenle giydirildi.