KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:50

NEÜ’de Afrika’nın Geleceği ve Türkiye konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yedi Hilal Öğrenci Topluluğunun düzenlediği Afrika’nın Geleceği ve Türkiye konulu konferansa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpa konuşmacı olarak...

NEÜ'de Afrika'nın Geleceği ve Türkiye konuşuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yedi Hilal Öğrenci Topluluğunun düzenlediği Afrika’nın Geleceği ve Türkiye konulu konferansa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpa konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına Afrika kıtasının ekonomik, sosyal ve dini yapısıyla ilgili detayları aktararak başlayan Doç. Dr. Enver Arpa, Afrika kıtasının dünya ülkeleri için neden önemli olduğuna dair önemli bilgiler verdi. Arpa, “Afrika genç nüfusun çok fazla olduğu bir yer. Maalesef dünyanın herhangi bir yerine kıyasla Afrika çok geride. İnsanların önemli bir bölümü sağlık sektörünün yetersizliğinden, soykırımlardan, savaşlardan ölüyor. Özellikle sıtmadan hayatını kaybeden çok fazla çocuk var. Maalesef imkân ve şartlar bu hastalıkla mücadele etmelerine izin vermiyor. Doğal kaynakları çok fazla, elmaslar, altınlar Bir sürü filme konu oldu biliyorsunuz. Ama kendilerine faydası yok, sömürü düzeni var. Tarım yapabilmeye müsait toprakları var. Ancak bu verimli arazilere rağmen kıtada açlık kol geziyor. Tarihi, kültürel zenginlikler çok fazla bu topraklarda. Sudan’da 560 civarında piramit var. Mısır’daki piramitlerden daha eski bu piramitler ama yakın zamana kadar böyle bir bilgiden kimsenin haberi yoktu” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretine de değinen Doç. Dr. Enver Arpa, “Osmanlı döneminde stratejik önemi olan tarihi adalar var o bölgede. Sevakin Adası, Masava adası gibi Osmanlı, Hicaz Bölgesinin müdafaasını Sevakin Adasından sağlıyordu. Yeni yeni ülke olarak bunun bilince varmaya başladık. Nitekim Cumhurbaşkanımızın oradaki talebi üzerine o adanın tümü Türkiye tarafından restore edilecek” diye konuştu.

Kıtada yaşamakta olan her 5 işçiden 2’sinin 1 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalıştığını kaydeden Arpa, ayda 30 dolar bile kazanamayan insanların varlığının altını çizdi. Afrika kıtasının başta ekonomik olmak üzere çok zor şartlara sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Enver Arpa, bu coğrafyanın ülkemiz için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku